Romário na Copa e a alfinetada no Senado em colegas ausentes
Senador pelo Rio de Janeiro, o ex-jogador de futebol foi contratado para comentar os jogos pela CazéTV
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Na véspera de São João, o Congresso vivia um dia de marasmo nesta terça-feira, 23.
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A coluna teve sorte e encontrou um senador pelos corredores da Casa.
“O que o senhor acha de Romário estar trabalhando na Copa?”
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“Complicado. Mas, pelo menos, está trabalhando. Tem muitos outros que estão lá. Você acha que isto aqui está vazio assim só por causa do São João?”, respondeu o parlamentar, sem querer entregar os nomes dos demais colegas.