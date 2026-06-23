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Romário na Copa e a alfinetada no Senado em colegas ausentes

Senador pelo Rio de Janeiro, o ex-jogador de futebol foi contratado para comentar os jogos pela CazéTV

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
23/06/2026 17:45

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Romário na Copa e a alfinetada no Senado em colegas ausentes
Romário na Copa e a alfinetada no Senado em colegas ausentes crédito: Foto: Carlos Moura/Agência Senado

Na véspera de São João, o Congresso vivia um dia de marasmo nesta terça-feira, 23.

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A coluna teve sorte e encontrou um senador pelos corredores da Casa.

“O que o senhor acha de Romário estar trabalhando na Copa?”

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“Complicado. Mas, pelo menos, está trabalhando. Tem muitos outros que estão lá. Você acha que isto aqui está vazio assim só por causa do São João?”, respondeu o parlamentar, sem querer entregar os nomes dos demais colegas.

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