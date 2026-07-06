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Michelle Bolsonaro nega que vai desistir de candidatura ao Senado

Enquanto assessoria nega recuo ao Senado, aliados veem erros na condução da crise com Flávio e pedem para que ela saia dos holofotes

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
06/07/2026 14:40 - atualizado em 06/07/2026 15:07

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Michelle Bolsonaro nega que vai desistir de candidatura ao Senado
Michelle Bolsonaro nega que vai desistir da candidatura ao Senado crédito: AFP

A assessoria de Michelle Bolsonaro negou que a ex-primeira-dama tenha desistido de sua pré-candidatura ao Senado pelo Distrito Federal para as eleições de 2026. Em resposta a uma reportagem do site "O Antagonista", a equipe da líder feminina bolsonarista foi enfática em reafirmar o interesse da ex-primeira-dama.

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Apesar da negativa oficial, aliados próximos têm sugerido que Michelle se afaste das redes sociais e saia dos holofotes por um período. A ex-primeira-dama permanece irredutível quanto a uma reaproximação com seu enteado, o senador Flávio Bolsonaro. Por iniciativa dela, a chance de uma reconciliação é considerada praticamente nula.

Até mesmo aliados que apoiaram a divulgação de um vídeo com críticas a Flávio, há cerca de dez dias, agora avaliam que ela tem errado na condução da crise. O entendimento é que Michelle "meteu os pés pelas mãos", embora reconheçam que ela tem razão em vários dos pontos levantados.

Relatos descrevem a ex-primeira-dama como quase intransigente. Segundo essas fontes, ela não quer recuar, não pretende mais disputar a vaga no Senado pelo Distrito Federal e não demonstra disposição para retomar o diálogo.

Desde a publicação do vídeo, não há um planejamento ou estratégia política clara. Pessoas próximas afirmam que nem a própria Michelle sabe qual será seu próximo passo, o que torna o cenário mais tenso e imprevisível.

Questões familiares, antes vistas como problemas menores, evoluíram para um impasse político às vésperas da campanha. Amigos insistem que ela está sob forte pressão e precisa de um tempo para reorganizar seus próximos movimentos.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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