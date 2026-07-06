Aliados aconselham Michelle Bolsonaro a sair de cena por um tempo

Aliados mais próximos de Michelle Bolsonaro têm sugerido que ela se afaste das redes sociais e saia dos holofotes por um tempo.

A ex-primeira-dama segue irredutível quanto à possibilidade de uma reaproximação com o enteado Flávio. Hoje, por iniciativa dela, a chance de reconciliação é praticamente nula.

Até aliados que apoiaram a divulgação do vídeo em que Michelle faz críticas a Flávio, há pouco mais de 10 dias, passaram a avaliar que ela tem errado na condução da crise e “metido os pés pelas mãos”, apesar de reconhecerem que ela tem razão em vários dos pontos levantados.

Os relatos são de uma Michelle quase intransigente. Ela não quer recuar, não pretende mais disputar uma vaga no Senado pelo Distrito Federal e não demonstra disposição para reabrir o diálogo.

Desde a divulgação do vídeo, não há qualquer planejamento ou estratégia política clara. Nem a própria Michelle saberia, segundo pessoas próximas, qual será o próximo passo, o que torna o cenário ainda mais tenso e imprevisível, como a coluna já mostrou.

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Questões familiares, antes tratadas como problemas menores, transformaram-se em um impasse político às vésperas da campanha oficial. Amigos insistem que Michelle está sob forte pressão e precisa de um período de respiro para reorganizar os próximos movimentos.