Flávio e Eduardo Bolsonaro culpam Lula e PT por eliminação do Brasil na Copa

CORREIO BRAZILIENSE

O senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o irmão e ex-deputado Eduardo Bolsonaro usaram os perfis nas redes sociais para relacionar a eliminação da Seleção Brasileira da Copa do Mundo de 2026 ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ao Partido dos Trabalhadores (PT).

As publicações foram feitas no domingo (5/7), após a derrota do Brasil para a Noruega. No X, Flávio escreveu que a equipe brasileira não conseguiu conquistar o torneio após a vitória do PT nas eleições presidenciais de 2002. Naquele ano, o Brasil foi a primeira seleção a ser pentacampeã na Copa Mundo.

Desde que o PT chegou ao poder, em 2002, o Brasil nunca mais ganhou NADA, nem no futebol nem para os brasileiros.



Perdemos Copa, mas vamos ganhar o Brasil! pic.twitter.com/haFenDJgX4 — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) July 5, 2026

À época da vitória no Mundial, o presidente do país era Fernando Henrique Cardoso. Lula foi eleito apenas em outubro de 2002 e, porteriomente tomou posse em janeiro de 2003.

Já Eduardo fez dois posts diferentes a respeito da derrota da Seleção. Primeiramente, o filho 03 de Bolsonaro repetiu o discurso do irmão e lembrou que o volante Bruno Guimarães perdeu uma cobrança de pênalti aos 13 minutos do 1º tempo.

ISSO NÃO É SOBRE FUTEBOL: A SINA DO 13



Desde que Lula chegou ao poder o Brasil não ganhou mais nenhuma copa. pic.twitter.com/9vBVuBLXju — Eduardo Bolsonaro???????? (@BolsonaroSP) July 5, 2026

Além disso, o ex-deputado compartilhou uma foto do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ao lado da Seleção quando conquistou a Copa América de 2019.

Perdemos a copa,

MAS VAMOS GANHAR O PAÍS! pic.twitter.com/uYXFIe1AiW — Eduardo Bolsonaro???????? (@BolsonaroSP) July 5, 2026

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"Perdemos a Copa, mas vamos ganhar o país". escreveu.