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Flávio e Eduardo Bolsonaro culpam Lula e PT por eliminação do Brasil na Copa

Ex-deputado compartilhou foto do pai com Seleção em 2019 e escreveu: 'Perdemos a Copa, mas vamos ganhar o país'

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LP
Letícia Passos
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Letícia Passos
Repórter
06/07/2026 12:36

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Flávio e Eduardo Bolsonaro
As publicações foram feitas no domingo (5/7), após a derrota do Brasil para a Noruega crédito: Reprodução/Instagram

CORREIO BRAZILIENSE

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O senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o irmão e ex-deputado Eduardo Bolsonaro usaram os perfis nas redes sociais para relacionar a eliminação da Seleção Brasileira da Copa do Mundo de 2026 ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ao Partido dos Trabalhadores (PT).

As publicações foram feitas no domingo (5/7), após a derrota do Brasil para a Noruega. No X, Flávio escreveu que a equipe brasileira não conseguiu conquistar o torneio após a vitória do PT nas eleições presidenciais de 2002. Naquele ano, o Brasil foi a primeira seleção a ser pentacampeã na Copa Mundo.

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À época da vitória no Mundial, o presidente do país era Fernando Henrique Cardoso. Lula foi eleito apenas em outubro de 2002 e, porteriomente tomou posse em janeiro de 2003.

Já Eduardo fez dois posts diferentes a respeito da derrota da Seleção. Primeiramente, o filho 03 de Bolsonaro repetiu o discurso do irmão e lembrou que o volante Bruno Guimarães perdeu uma cobrança de pênalti aos 13 minutos do 1º tempo.

Além disso, o ex-deputado compartilhou uma foto do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ao lado da Seleção quando conquistou a Copa América de 2019.

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"Perdemos a Copa, mas vamos ganhar o país". escreveu.

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