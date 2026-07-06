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ELEIÇÕES 2026

Lula desloca aliados do Planalto para reforçar pré-campanha

Movimentações incluem a saída de Ricardo Stuckert de cargo na presidência para atuar na estratégia de comunicação da campanha à reeleição

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Danandra Rocha - Correio Braziliense
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Danandra Rocha - Correio Braziliense
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06/07/2026 12:09 - atualizado em 06/07/2026 12:09

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Lula e o fotógrafo Ricardo Stuckert: parceria de 23 anos
Ricardo Stuckert foi exonerado do cargo de secretário de Produção e Divulgação de Conteúdo Audiovisual da Presidência da República crédito: Divulgação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) começou a promover mudanças na estrutura do Palácio do Planalto com foco na organização de sua pré-campanha à reeleição. As alterações atingem áreas estratégicas da comunicação do governo e envolvem nomes de confiança do petista, que passarão a atuar diretamente na construção da estratégia eleitoral para 2026.

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Uma das principais movimentações ocorreu nesta segunda-feira (6/7), com a exoneração do fotógrafo Ricardo Stuckert do cargo de secretário de Produção e Divulgação de Conteúdo Audiovisual da Presidência da República. Figura histórica ao lado de Lula, Stuckert acompanha o presidente há mais de duas décadas, registrando agendas oficiais, viagens e momentos marcantes da trajetória política do petista.

A mudança, no entanto, não representa um afastamento do núcleo próximo ao presidente. Stuckert passará a integrar a estrutura da campanha eleitoral e terá a missão de coordenar as redes sociais de Lula ao lado de Nicole Briones, responsável pela estratégia digital do Partido dos Trabalhadores (PT). A expectativa é que a dupla atue na ampliação da presença do presidente nas plataformas digitais, área considerada prioritária para a disputa eleitoral do próximo ano.

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As alterações também alcançarão a Secretaria de Imprensa da Secretaria de Comunicação Social (Secom) da presidência. Nos próximos dias, três integrantes da equipe serão exonerados para assumir funções na comunicação da campanha. Raquel Sepúlveda, Gustavo Couto e Gilberto Santos passarão a integrar o grupo encarregado do relacionamento com a imprensa durante o período pré-eleitoral.

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