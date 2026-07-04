Ex-ministro de Bolsonaro, Ciro Nogueira diz ter ‘admiração enorme’ por Lula

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O senador Ciro Nogueira (PP-PI) fez elogios ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante discurso em São João do Piauí, em uma manifestação que contrasta com o tom adotado pelo parlamentar ao longo do mandato do petista, marcado por críticas ao presidente. Ex-ministro da Casa Civil no governo de Jair Bolsonaro (PL), Ciro chegou a ser cotado para compor como vice a chapa presidencial encabeçada por Flávio Bolsonaro (PL).

"Tenho uma admiração enorme pelo presidente Lula, que foi uma pessoa que enfrentou a questão da fome no nosso país", afirmou o senador, em vídeo obtido pelo portal ICL Notícias. A fala foi divulgada nessa sexta-feira (3/7).

A declaração ocorre após uma mudança na postura política do presidente nacional do PP em relação ao governo federal. Ao longo de 2025, Ciro Nogueira publicou mais de 90 manifestações críticas ao Palácio do Planalto, mas interrompeu esse comportamento em novembro, segundo levantamento do jornal O Globo. A mudança faz parte de uma espécie de "pacto de não agressão" firmado entre o senador e o presidente da República.

A mudança também acontece em meio ao avanço das investigações da quinta fase da operação que apura supostos esquemas envolvendo o banco Master. Conforme a Polícia Federal, há indícios de que Ciro Nogueira teria recebido pagamentos mensais de Daniel Vorcaro que variavam entre R$ 300 mil e R$ 500 mil, além de benefícios como viagens, hospedagens, uso de imóveis e voos privados.

A investigação busca apurar se as vantagens teriam sido concedidas em troca de atuação política favorável aos interesses da instituição financeira. Entre os elementos reunidos pela PF está uma proposta legislativa apresentada no Senado que, segundo os investigadores, teria sido elaborada por assessores ligados ao banco e beneficiaria o Master.

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O inquérito apura possíveis crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e tráfico de influência. A defesa de Ciro Nogueira nega qualquer irregularidade e afirma que o senador não praticou atuação indevida em favor de Daniel Vorcaro ou do banco Master.

