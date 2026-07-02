Lula critica "entreguismo" da família Bolsonaro por carta de Flávio aos EUA
Presidente afirmou que é um absurdo que membros da família atuem para que os Estados Unidos imponham novas sanções contra o Brasil
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (2/7) que “é inaceitável que a família Bolsonaro, com o seu entreguismo, queira submeter o Brasil aos interesses dos Estados Unidos”. A declaração ocorreu em suas redes sociais.
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O senador e pré-candidato ao Planalto Flávio Bolsonaro (PL-RJ) enviou ao Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês) uma solicitação pedindo o adiamento das tarifas impostas ao Brasil para depois das eleições, alegando que a iniciativa acabou fortalecendo o petista.
Por meio de sua conta no X (antigo Twitter), Lula escreveu que defender o fim do Mercosul, considerado bloco econômico mais importante da América Latina, é um ataque contra todos, principalmente contra o povo brasileiro.
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É inaceitável que a família Bolsonaro, com o seu entreguismo, queira submeter o Brasil aos interesses dos Estados Unidos, como fica claro no documento enviado hoje por um de seus integrantes ao governo norte-americano.— Lula (@LulaOficial) July 2, 2026
Nós sempre vamos dialogar de igual pra igual com qualquer…