Assine
overlay
Início Política
Tarifaço

Lula critica "entreguismo" da família Bolsonaro por carta de Flávio aos EUA

Presidente afirmou que é um absurdo que membros da família atuem para que os Estados Unidos imponham novas sanções contra o Brasil

Publicidade
Carregando...
VO
Vanilson Oliveira
VO
Vanilson Oliveira
Repórter
02/07/2026 19:44

compartilhe

SIGA
×
Brazil?s President Luiz Inacio Lula da Silva gestures as he speaks during a ministerial meeting at Planalto Palace in Brasilia, on June 3, 2026. (Photo by Evaristo Sa / AFP) Caption
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva crédito: AFP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (2/7) que “é inaceitável que a família Bolsonaro, com o seu entreguismo, queira submeter o Brasil aos interesses dos Estados Unidos”. A declaração ocorreu em suas redes sociais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O senador e pré-candidato ao Planalto Flávio Bolsonaro (PL-RJ) enviou ao Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês) uma solicitação pedindo o adiamento das tarifas impostas ao Brasil para depois das eleições, alegando que a iniciativa acabou fortalecendo o petista.

Por meio de sua conta no X (antigo Twitter), Lula escreveu que defender o fim do Mercosul, considerado bloco econômico mais importante da América Latina, é um ataque contra todos, principalmente contra o povo brasileiro.

Leia Mais

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“O mais absurdo é saber que a origem disso tudo foi motivada pela própria família Bolsonaro, que defendeu publicamente o aumento de tarifas contra os produtos brasileiros. Defender o fim do Mercosul, o bloco econômico mais importante da América Latina, e que acaba de firmar um acordo histórico com a União Europeia, é outro ataque ao interesse do povo brasileiro”, disse o presidente.

Na postagem, Lula afirmou que sempre negociou de igual para igual com todos os representantes do mundo, e que o tarifaço imposto pelos Estados Unidos não tem justificativa. “Nós sempre vamos dialogar de igual pra igual com qualquer nação do mundo. Pedir que o tarifaço contra o nosso país seja adiado para depois das eleições é mais uma atitude de traidores da Pátria. Nunca houve e não há qualquer justificativa para tarifaço agora ou depois”, afirmou o presidente.
 

Ataque ao Pix

Lula citou o interesse dos americanos em querer acabar com a ferramenta bancária brasileira Pix. “Como se não bastasse, querem entregar o Pix a interesses estrangeiros. Não vão conseguir. O Pix é uma conquista do Brasil e não vamos abrir mão dele. Nossa Pátria não está à venda. Nossa soberania é inegociável. O Brasil é dos brasileiros”, finalizou a postagem.
No documento, contendo 86 páginas, enviado por Flávio Bolsonaro para o governo americano, ele pede o adiamento da medida sob a justificativa de que o tarifaço não saiu como o esperado. Segundo ele, a imposição das taxas acabou beneficiando o presidente Lula, que vem despontando nas pesquisas.

Tópicos relacionados:

bolsonaro flavio-bolsonaro lula tarifaco

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay