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"à Meia-noite"

Lula desafia prefeito a fazer festa para receber águas do São Francisco

Previsão para a chegada das águas, durante evento com o presidente, não se concretizou. Segundo empresário responsável pela obra, isso deve ocorrer ainda nesta noite (2/7)

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Fernanda Strickland - Correio Braziliense
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Fernanda Strickland - Correio Braziliense
Repórter
02/07/2026 15:39 - atualizado em 02/07/2026 15:39

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02.07.2026 - Presidente da Rep..blica, Luiz In..cio Lula da Silva, durante abertura da barragem do emboque do T..nel Major Sales...Foto: Ricardo Stuckert / PR
Presidente Lula inaugurou nesta quinta (2/7) o túnel da transposição das águas do Rio São Francisco para o Rio Grande do Norte crédito: Ricardo Stuckert / PR

Durante a inauguração do túnel da transposição das águas do Rio São Francisco para o Rio Grande do Norte, nesta quinta-feira (2/7), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que esperava acompanhar a chegada da água ao local, mas disse que um erro de cálculo adiou o momento.

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Segundo Lula, o cronograma previa que a água chegaria durante a cerimônia. No entanto, o presidente relatou ter avistado o avanço da água durante o trajeto de helicóptero até o município e afirmou que foi informado pelo responsável pela obra de que ela deve alcançar o túnel por volta da meia-noite.

O presidente contou que o empresário responsável pela execução da obra pediu desculpas pelo equívoco na previsão e garantiu que a água chegará ainda nesta noite.

"Festa" no túnel

Diante da expectativa, Lula lançou um desafio ao prefeito de Luís Gomes, Carlos Augusto de Paiva (MDB), e à governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT).

O presidente  sugeriu que a população fosse convocada para acompanhar a chegada da água e transformar o momento em uma celebração popular. “Você poderia hoje convocar o seu povo para meia-noite ficar na beira daquele túnel, vendo a água chegar aqui na sua cidade”, afirmou.

Lula também pediu que o prefeito fosse o primeiro a tocar a água quando ela chegasse ao município e registrasse o momento em vídeo para que ele pudesse assistir posteriormente.

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Em tom descontraído, o presidente incentivou a realização de uma festa no local, com sanfoneiro e forró, para marcar a chegada das águas da transposição. “Você pode contratar um sanfoneiro, você pode convocar o povo. E faz uma festa aqui na beira do túnel, rapaz. É uma festa. Faz um forró na beira do túnel hoje”, disse.

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