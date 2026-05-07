Vorcaro pagou viagem de Ciro Nogueira a Nova York com acompanhante

Ciro Nogueira “instrumentalizou o exercício do mandato parlamentar em favor dos interesses privados de Daniel Vorcaro”, segundo as investigações que resultaram nesta quinta-feira, 7, na busca e apreensão na casa, em Brasília, do senador e presidente do PP.

Em troca, Vorcaro custeava despesas de Ciro, incluindo hospedagens no Park Hyatt New York, com acompanhante.

Os investigadores descrevem que os fatos mostram que a parceria entre os dois, Ciro e Vorcaro, extrapolou “relações de mera amizade”.

Vorcaro bancava restaurantes de elevado padrão e outros gastos atribuídos ao parlamentar e à sua acompanhante.

Ainda de acordo com as investigações, Ciro também tinha um cartão para despesas pessoais.

Na decisão desta quinta-feira, há registros de mensagens trocadas entre Léo Serrano, que intermediava as operações, segundo os investigadores, e Daniel Vorcaro.

Em determinado momento, Léo chega a perguntar ao dono do Banco Master:

“Só uma pergunta rápida… eh pros meninos continuarem pagando conta dos restaurantes do Ciro/Flávia até Sábado?.”

Em outra ocasião, Daniel Vorcaro se queixa com o primo, Felipe Vorcaro, preso na operação desta quinta, de atraso de pagamentos a Ciro:

“Cara eu no meio dessa guerra atrasou dois meses ciro?”

O primo retruca:

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“Vou ver se dou um jeito aqui.. Vai continuar os 500k ou pode ser os 300k?”