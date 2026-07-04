Apoio a Lula? Michelle diz que pauta da deficiência está acima da política
Ex-primeira-dama afirma que política para educação de surdos foi elaborada no governo Bolsonaro e que beneficiários devem ser o foco
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A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) afirmou, neste sábado (4/7), que a defesa dos direitos das pessoas com deficiência "está acima de qualquer ideologia ou partido". A declaração foi feita nas redes sociais em resposta a críticas de aliados e apoiadores após ela celebrar o lançamento da Política Nacional de Educação Bilíngue de Surdos (PNEBS) pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
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Na publicação, Michelle reiterou que a inclusão das pessoas com deficiência é uma das principais bandeiras de sua atuação e pontuou que a pauta deve ser tratada independentemente de disputas políticas. "Sempre fui uma defensora das pessoas com deficiência. Essa é a pauta do meu coração e está acima de qualquer ideologia ou partido", escreveu.
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A ex-primeira-dama também atribuiu ao governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a elaboração da Política Nacional de Educação Bilíngue de Surdos, lançada pelo Ministério da Educação na última sexta-feira (3/7). Segundo ela, a iniciativa foi construída durante a gestão anterior.
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"A Política Nacional de Educação Bilíngue de Surdos, lançada hoje, foi elaborada e apresentada em nosso governo, fruto do nosso carinho e cuidado para com a Comunidade Surda. Infelizmente, uma ação judicial atrasou a tramitação e não foi possível entregá-la antes do fim do nosso governo", completou.
Michelle também relembrou a sanção da Lei Amália Barros, que reconheceu a visão monocular como deficiência sensorial. De acordo com a ex-primeira-dama, embora o projeto tenha sido apresentado por um parlamentar do PT, Jair Bolsonaro decidiu sancioná-lo por considerar que a medida beneficiaria milhares de brasileiros.
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"Jair não olhou quem apresentou o projeto. Avaliou o bem que iria fazer às pessoas e sancionou com alegria a lei", escreveu.
Ao concluir a mensagem, Michelle disse que a prioridade deve ser o impacto das políticas públicas sobre a população, e não a autoria das iniciativas. "Porém, o mais importante não é quem apresentou a política, mas sim quem se beneficiará dela: a Comunidade Surda. Eles estão de parabéns!", finalizou.
Realização de sonho
Na sexta-feira (3/7), Michelle havia classificado o lançamento da Política Nacional de Educação Bilíngue de Surdos como "a realização de um sonho". Em publicação nos stories do Instagram, ressaltou que a criação da modalidade representa mais autonomia e protagonismo para a comunidade surda e destacou sua atuação em projetos voltados à inclusão e ao ensino em Libras.
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O posicionamento da ex-primeira-dama foi alvo de críticas por políticos da oposição, que entenderam a publicação como um aceno ao governo Lula.