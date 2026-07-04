Aliados de Flávio Bolsonaro já espalham que Michelle ‘fez o L’

Se depender da opinião dos congressistas mais ligados ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato do PL à Presidência da República, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) será tratada como a mais nova defensora do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tentará a reeleição.

Indignados com a comemoração de Michelle diante do lançamento da Política Nacional de Educação Bilíngue de Surdos, parlamentares bolsonaristas divulgaram, em tom de provocação, figurinhas da madrasta de Flávio com camisa e boné do PT. “Tá parecendo que ela fez o L”, reclamou um aliado do senador.

A iniciativa do Ministério da Educação do governo Lula, na expressão de Michelle, foi um “sonho realizado” da comunidade surda, defendida por ela desde antes do governo do marido.

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A postagem de Michelle escala a divisão no bolsonarismo. Ela diz que seguirá “trabalhando por um Brasil mais acessível e com oportunidade para todos”.