Como conseguir um Green Card? Guia completo sobre imigração legal nos EUA

Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com

O Green Card, oficialmente chamado de Cartão de Residente Permanente, é o documento que permite a um estrangeiro morar e trabalhar legalmente e de forma indefinida nos Estados Unidos. Para muitos brasileiros, obter esse visto é o primeiro passo para consolidar uma vida no país, abrindo caminho inclusive para uma futura solicitação de cidadania americana.

O processo para conseguir o documento é detalhado e varia conforme a categoria de elegibilidade de cada pessoa. O governo norte-americano estabelece diferentes caminhos, cada um com seus próprios formulários, taxas e critérios rigorosos. Por isso, entender qual modalidade se aplica ao seu perfil é fundamental para iniciar a jornada.

Leia Mais

O que é o Green Card?

O Green Card é a autorização de residência permanente concedida pelo governo dos EUA. Com ele, o titular pode viver, trabalhar e estudar no país por tempo indeterminado, além de ser um passo essencial para quem deseja, no futuro, solicitar a cidadania americana.

Quais são as principais formas de conseguir o Green Card?

A elegibilidade para o Green Card está geralmente ligada a laços familiares, ofertas de emprego, grandes investimentos ou situações humanitárias. As principais categorias de imigração para obter o visto de residência são:

Vínculos familiares: parentesco direto com um cidadão americano ou com um residente permanente legal (portador de Green Card).

Oferta de emprego: ter uma proposta de trabalho de uma empresa americana que patrocine o visto.

Loteria de vistos: o Programa de Vistos de Diversidade sorteia anualmente cerca de 55 mil vistos para cidadãos de países com baixas taxas de imigração para os EUA.

Investimento (visto EB-5): realizar um aporte financeiro significativo em um negócio nos Estados Unidos que gere empregos. O valor mínimo de investimento é de US$ 800.000 em áreas de emprego alvo (locais rurais ou com alto desemprego) ou US$ 1.050.000 em outras áreas.

Status de refugiado ou asilado: pessoas que receberam asilo ou refúgio há pelo menos um ano podem solicitar a residência.

Vistos baseados em emprego (EB)

Uma das rotas mais comuns é através de vistos de trabalho, conhecidos como "Employment-Based" (EB). Essa categoria se divide em subcategorias, como a EB-1, para profissionais com habilidades extraordinárias; a EB-2, para trabalhadores com diplomas avançados ou habilidades excepcionais; e a EB-3, para trabalhadores qualificados e não qualificados.

Quais são os requisitos gerais?

Independentemente da categoria, o processo geralmente envolve o preenchimento de petições e formulários específicos, como o I-485 (Pedido de Registro de Residência Permanente). É necessário comprovar a elegibilidade com documentos, passar por exames médicos e, na maioria dos casos, realizar uma entrevista em um consulado ou em um escritório do U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS).

Informações importantes sobre o Green Card

As leis e políticas de imigração dos Estados Unidos são dinâmicas. Taxas, prazos de processamento e critérios de elegibilidade são frequentemente atualizados, por isso é indispensável consultar o site oficial do U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) para obter as informações mais recentes.

O Green Card geralmente tem validade de 10 anos e deve ser renovado. Além disso, após um período de residência contínua (normalmente cinco anos, ou três se casado com um cidadão americano), o portador do visto pode se tornar elegível para solicitar a cidadania americana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.