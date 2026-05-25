Green Card: 5 caminhos mais comuns para brasileiros conseguirem o visto

Conquistar o Green Card, documento que garante a residência permanente nos Estados Unidos, é um objetivo para muitos brasileiros. O caminho até lá, no entanto, exige planejamento e o enquadramento em uma das categorias de visto definidas pelo governo americano. Conhecer as principais portas de entrada é o primeiro passo para transformar esse plano em realidade.

Existem diferentes processos para solicitar o documento, cada um com requisitos específicos que se adequam a perfis variados, desde profissionais altamente qualificados a pessoas com laços familiares no país. Entender qual categoria melhor se alinha à sua situação pessoal e profissional é fundamental.

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Abaixo, listamos os cinco caminhos mais comuns para brasileiros que buscam o Green Card.

Vínculo familiar

Uma das vias mais comuns é por meio de parentes diretos que já são cidadãos americanos ou residentes permanentes. Cônjuges, filhos solteiros menores de 21 anos e pais de cidadãos americanos (com mais de 21 anos) costumam ter prioridade no processo. Irmãos e filhos casados ou maiores de idade também podem ser elegíveis, mas geralmente enfrentam filas de espera mais longas.

Oferta de emprego

Profissionais com uma oferta de trabalho formal nos EUA podem ser patrocinados por seus empregadores. Essa categoria, conhecida como EB (Employment-Based), se divide em subcategorias que atendem a diferentes perfis, como a EB-2 (para profissionais com diplomas avançados) e a EB-3 (para trabalhadores qualificados). Geralmente, a empresa precisa comprovar ao Departamento de Trabalho que não encontrou um profissional americano qualificado para a vaga.

Habilidades especiais ou diploma avançado

Certas categorias de visto não exigem uma oferta de emprego prévia. É o caso de profissionais com habilidades extraordinárias em áreas como ciências, artes ou negócios (visto EB-1), como cientistas renomados e artistas premiados. Da mesma forma, indivíduos com diplomas avançados ou habilidade excepcional podem solicitar o visto EB-2 NIW (National Interest Waiver), argumentando que sua atuação profissional é de interesse nacional para os EUA, comum entre pesquisadores, médicos e engenheiros.

Investimento no país

O visto de investidor, ou EB-5, é uma opção para quem pode realizar um aporte financeiro significativo em um novo negócio nos Estados Unidos. O programa exige um investimento mínimo, atualmente fixado em US$ 800 mil em áreas de emprego específicas ou US$ 1,05 milhão em outras regiões. Além do capital, o projeto precisa gerar pelo menos dez empregos em tempo integral para trabalhadores americanos.

Loteria de vistos

A Loteria de Vistos de Diversidade sorteia anualmente cerca de 55 mil Green Cards para cidadãos de países com baixas taxas de imigração para os EUA. É fundamental saber que, desde 2022, o Brasil não faz parte da lista de países elegíveis para participar do sorteio. A exclusão ocorre porque o número de brasileiros que imigraram para o país nos últimos cinco anos ultrapassou o limite do programa. No entanto, brasileiros casados com cidadãos de países elegíveis podem, em alguns casos, participar da loteria utilizando o país de nascimento do cônjuge.

É importante ressaltar que todos os processos de imigração podem ter prazos longos e custos variados, exigindo documentação detalhada. Por isso, a consulta com um advogado de imigração especializado é altamente recomendada para avaliar a melhor estratégia para o seu caso.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.