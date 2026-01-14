Quem será impactado pela suspensão de vistos de imigração dos EUA

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

O Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou, nesta quarta-feira (14/1), a suspensão imediata do processamento de vistos de imigração (aqueles que permitem morar permanentemente nos EUA) para cidadãos de 75 países.

A medida, que começa em 21 de janeiro de 2026 e vale por tempo indeterminado, faz parte de uma política de endurecimento migratório do governo Trump, com o argumento explícito de impedir que novos imigrantes se tornem dependentes de benefícios sociais e programas de assistência pública pagos pelos contribuintes americanos.

Principais grupos afetados

1. Cidadãos dos 75 países listados



Pessoas nascidas ou com cidadania desses países que pretendem imigrar legalmente para os EUA para viver permanentemente. Exemplos de países citados incluem:

- Somália, Haiti, Irã, Eritreia

- Rússia, Afeganistão, Iraque

- Egito, Nigéria, Iêmen

- Tailândia

- Brasil (confirmado pela Embaixada dos EUA no Brasil)

A lista completa não foi divulgada na íntegra, mas abrange nações cujos imigrantes, segundo o Departamento de Estado, apresentam “taxas inaceitáveis” de uso de benefícios públicos após a chegada.

2. Famílias com parentes nos EUA



- Filhos, cônjuges, pais ou irmãos de cidadãos americanos ou residentes permanentes que dependem de reunião familiar para obter o green card.

- Essas petições (como IR-1, CR-1, F1, F2, F3, F4) ficarão paralisadas, impedindo a entrada e a regularização desses familiares.

3. Trabalhadores qualificados e profissionais com oferta de emprego



- Pessoas que recebem oferta de trabalho de empresas americanas e dependem de vistos baseados em emprego (como EB-1, EB-2, EB-3).

- Empresas nos EUA que contratam talentos estrangeiros desses 75 países enfrentarão atrasos ou bloqueios na contratação e no processo de green card para seus funcionários.

4. Quem já está no processo (fila de espera)



- Milhares de pessoas com petições já aprovadas (I-130, I-140 etc.) ou em andamento nos consulados/embaixadas terão o processamento congelado.

- Isso inclui quem já fez entrevistas, exames médicos e pagou taxas — o processo será pausado até nova ordem.

Quem não será afetado

- Vistos de turismo, negócios ou curta duração (B1/B2, ESTA para alguns países) continuam sendo processados normalmente.

- Cidadãos de países não listados nos 75 (como grande parte da União Europeia, Japão, Coreia do Sul, Austrália, Canadá, etc.) não sofrem impacto direto nessa medida específica.

Impacto prático para quem é afetado

- Impossibilidade de obter o green card ou visto imigrante por tempo indeterminado.

- Separação familiar prolongada para quem já tem parentes nos EUA.

- Perda de oportunidades de trabalho e carreira para profissionais qualificados.

- Desperdício de tempo e dinheiro já investidos no processo (taxas consulares, traduções, exames médicos etc.).

- Aumento da incerteza e angústia para famílias que aguardavam a aprovação há meses ou anos.

A justificativa oficial é proteger os recursos públicos americanos (“a generosidade do povo americano não pode mais ser explorada”), mas o efeito concreto é bloquear legalmente a imigração permanente de nacionais desses 75 países até que o Departamento de Estado reavalie e altere os procedimentos de triagem.

Se você ou alguém próximo está no processo de visto imigrante e é de um desses países, o mais indicado é acompanhar atualizações oficiais da Embaixada dos EUA e do site travel.state.gov, pois a situação pode evoluir rapidamente.