EUA suspendem emissão de vistos para 75 países, incluindo o Brasil, diz TV

A restrição terá início no próximo dia 21 e ficará em vigor por tempo indeterminado.

14/01/2026 13:40 - atualizado em 14/01/2026 13:41

Shutdown e visto de estudante: intercambistas podem ser afetados?
Departamento de Estado que orienta funcionários consulares a negar vistos enquanto a pasta reavalia os procedimentos de triagem e verificação. crédito: Shutdown e visto de estudante: intercambistas podem ser afetados?

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os Estados Unidos suspenderam a emissão de vistos para cidadãos de 75 países, incluindo o Brasil, segundo a Fox News. Ainda não está claro quais tipo de vistos estariam sujeitos à restrição.

A emissora americana afirma ter tido acesso a um documento do Departamento de Estado que orienta funcionários consulares a negar vistos enquanto a pasta reavalia os procedimentos de triagem e verificação.

 Restrição

A medida teria como objetivo barrar a entrada de solicitantes que, segundo o governo, poderiam se tornar dependentes de assistência social ou representar um custo para os cofres públicos. Ainda segundo a Fox News, a restrição terá início no próximo dia 21 e ficará em vigor por tempo indeterminado.

Países como Somália, Rússia, Afeganistão, Irã, Iraque, Egito, Nigéria, Tailândia e Iêmen também aparecem na lista. Até a publicação deste texto, o Itamaraty e o governo de Donald Trump não comentaram oficialmente a medida.

