Shutdown nos EUA: Embaixada no Brasil anuncia que visto pode ser suspenso

A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil anunciou nesta quarta-feira (1/10) a interrupção de suas atividades de comunicação nas redes sociais devido a uma paralisação orçamentária (shutdown). Em publicação no Instagram e no X (antigo Twitter), a instituição afirmou que não atualizará regularmente o perfil.



Na publicação, o Departamento de Assuntos Consulares dos EUA informa: “Devido à paralisação orçamentária, esta conta do Instagram não será atualizada regularmente até a retomada total das operações, exceto para informações urgentes de segurança. No momento, os serviços de passaporte e visto programados nos Estados Unidos e em Embaixadas e Consulados dos EUA no exterior continuarão enquanto a situação permitir. Para mais informações sobre nossos serviços e status de funcionamento, visite: travel.state.gov.”

Impasse

Apesar da suspensão das comunicações online, serviços consulares como emissão de vistos, passaportes e assistência a cidadãos estadunidenses no exterior permanecem em funcionamento. A Embaixada dos EUA no Brasil reforçou que os atendimentos agendados seguirão normalmente "enquanto a situação permitir". Entretanto, apoios administrativos internos — como atualizações de sistemas e suporte técnico — serão temporariamente suspensos.

O shutdown, causado pela falta de acordo no Congresso americano sobre o orçamento federal, já afeta 750 mil funcionários públicos, que entraram em desemprego técnico e ficarão sem salário até o fim da paralisação. As perdas financeiras podem chegar a US$ 400 milhões (R$ 2,12 bilhões), segundo estimativas oficiais.

Trump culpou os democratas pelo impasse e ameaçou punir o partido e seus eleitores com a interrupção de prioridades da agenda progressista, além de cortes no setor público. Assim, "estaríamos demitindo muitas pessoas que serão muito afetadas. E são democratas, vão ser os democratas", disse Trump.

Contexto histórico: a sombra de 2018

Esta é a segunda paralisação em sete anos. A mais longa da história ocorreu entre dezembro de 2018 e janeiro de 2019, durante o governo Trump, durando 35 dias e afetando setores como segurança aeroportuária e manutenção de parques nacionais. Na época, milhares de trabalhadores recorreram a bancos de alimentos e empréstimos para cobrir despesas básicas.

O que é o shutdown?

Trata-se de um mecanismo automático que paralisa atividades governamentais não essenciais quando o Congresso não aprova o orçamento federal. Serviços críticos — como defesa, saúde pública e controle de fronteiras — mantêm-se ativos, mas repasses para agências administrativas são congelados.

Próximos passos:

O Senado deve votar nesta quinta-feira (2/10) uma proposta de orçamento emergencial

Servidores afetados organizam protestos em Washington e Nova York para pressionar legisladores