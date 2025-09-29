Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

crédito: Viagem marcada para os EUA? Veja o que fazer durante o 'shutdown'

Se você tem uma viagem planejada para os Estados Unidos, a notícia de uma possível paralisação do governo, o chamado "shutdown", pode gerar preocupação. Esse impasse político em Washington acontece quando o Congresso não aprova o orçamento federal, resultando na suspensão de diversos serviços públicos considerados "não essenciais". Para o turista, isso pode significar uma mudança de planos de última hora.

O impacto mais visível é o fechamento de locais administrados pelo governo federal. Isso inclui parques nacionais, museus famosos e monumentos históricos. Embora a situação possa frustrar parte do roteiro, é importante saber que a maior parte do país continua funcionando normalmente. Com planejamento e flexibilidade, sua viagem ainda pode ser incrível.

Leia também:

O que realmente fecha durante um 'shutdown'?

A principal dúvida dos viajantes é sobre quais atrações serão afetadas. A regra geral é simples, tudo que é administrado diretamente pelo governo federal pode fechar as portas ou operar com serviços mínimos. Voos e a segurança dos aeroportos, por outro lado, são considerados essenciais e continuam operando.

É fundamental entender essa diferença para evitar pânico. A paralisação não afeta hotéis, restaurantes, lojas, parques estaduais ou municipais, nem a maioria das atrações privadas. O problema se concentra em pontos turísticos específicos, que muitas vezes são o destaque de um roteiro de viagem.

Para se planejar, confira a lista dos serviços e locais mais impactados:

Parques Nacionais: lugares como o Grand Canyon, Yosemite, Yellowstone e Zion podem fechar completamente. Em alguns casos, as estradas que cortam os parques podem permanecer abertas, mas sem acesso a centros de visitantes, banheiros, trilhas ou serviços de guarda-parques;

Museus Federais: a rede de museus do Instituto Smithsonian, em Washington D.C., que inclui o Museu Nacional do Ar e Espaço e o Museu Nacional de História Natural, costuma fechar totalmente. A entrada nesses locais é gratuita, o que os torna dependentes do financiamento federal;

Monumentos e Memoriais: locais como a Estátua da Liberdade, a Ilha de Alcatraz e o Lincoln Memorial podem ter o acesso interrompido. A visitação a esses pontos turísticos depende de funcionários federais para operar;

Centros de visitantes e emissão de passaportes: Serviços de emissão de passaportes e vistos dentro dos EUA podem sofrer atrasos. Os consulados e embaixadas no exterior geralmente mantêm suas operações normais, mas é bom verificar.

Como salvar sua viagem e criar um plano B

Receber a notícia de uma paralisação perto da data da sua viagem pode ser desanimador, mas a chave é agir com rapidez e criar um itinerário alternativo. Os Estados Unidos oferecem uma infinidade de opções que não dependem do governo federal.

Primeiro, monitore as notícias de fontes confiáveis para saber se a paralisação foi confirmada e qual a sua duração prevista. Em seguida, comece a pesquisar alternativas na região que você irá visitar. Muitas vezes, existem atrações igualmente interessantes que não são afetadas pela crise orçamentária em Washington.

A paralisação não afeta hotéis, restaurantes, lojas, parques estaduais ou municipais, nem a maioria das atrações privadas@cputnam03

Aqui estão algumas dicas práticas para adaptar seu roteiro:

Verifique os sites oficiais: antes de se dirigir a qualquer atração federal, confira o site oficial do local (por exemplo, o site do National Park Service - NPS). Eles costumam exibir alertas e informações atualizadas sobre o status de funcionamento;

Explore os parques estaduais: se seu plano era visitar um parque nacional, pesquise por parques estaduais na mesma região. Eles são administrados pelos governos locais e permanecem abertos. Muitas vezes, oferecem paisagens tão espetaculares quanto seus equivalentes federais;

Foque nas grandes cidades: cidades como Nova York, Chicago, Los Angeles e Miami continuam pulsantes. Restaurantes, teatros da Broadway, museus privados (como o MoMA ou o The Getty), lojas e eventos locais não são impactados;

Descubra atrações privadas: em vez de um museu Smithsonian, visite galerias de arte privadas ou museus temáticos. Se a Estátua da Liberdade estiver fechada, um passeio de barco ao redor de Manhattan ainda oferece vistas incríveis;

Converse com os locais: ao chegar ao seu destino, pergunte no hotel ou a moradores sobre dicas de lugares interessantes que estão funcionando. Você pode descobrir joias escondidas que não estavam no seu plano original.

O que é um 'shutdown' do governo dos EUA?

Um "shutdown" é a paralisação de serviços federais considerados não essenciais.

Isso acontece quando o Congresso americano não chega a um acordo para aprovar o orçamento que financia o governo.

Meu voo para os Estados Unidos pode ser cancelado?

Não, o "shutdown" não causa o cancelamento de voos.

Controle de tráfego aéreo, segurança aeroportuária (TSA) e agentes de fronteira são considerados serviços essenciais e continuam trabalhando.

Quais atrações turísticas são mais afetadas?

As mais afetadas são aquelas administradas pelo governo federal.

Isso inclui todos os Parques Nacionais, os museus do Instituto Smithsonian em Washington D.C. e monumentos como a Estátua da Liberdade.

Como posso saber se um parque ou museu está fechado?

A maneira mais segura é verificar o site oficial da atração antes de visitá-la.

As redes sociais oficiais desses locais também costumam postar atualizações em tempo real sobre o status de funcionamento.

O que continua funcionando normalmente durante o 'shutdown'?

A grande maioria dos serviços e estabelecimentos continua operando sem qualquer alteração.

Hotéis, restaurantes, lojas, transportes públicos, parques estaduais e municipais e atrações privadas não são afetados.