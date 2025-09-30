Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Trump diz que governo dos EUA 'provavelmente' caminha para uma paralisação

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
30/09/2025 14:17

compartilhe

Siga no

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira (30) que "provavelmente" haverá uma paralisação do governo americano, culpando os democratas pelo impasse nas negociações com os republicanos sobre um acordo de financiamento. 

"Provavelmente teremos uma paralisação", disse Trump a repórteres no Salão Oval, poucas horas antes do prazo final da meia-noite para um acordo. "Nada é inevitável, mas eu diria que é provável".

"Eles vão paralisar o governo, não nós. Não queremos paralisar porque estamos vivendo o melhor período de todos os tempos", gabou-se.

Se o Congresso não aprovar um orçamento, mesmo que temporário, até a meia-noite desta terça-feira, os Estados Unidos enfrentarão um "shutdown", que paralisará a maioria dos serviços federais. 

Centenas de milhares de funcionários públicos ficarão temporariamente sem receber seus salários e muitos benefícios sociais serão interrompidos. 

"Podemos fazer coisas durante a paralisação que são irreversíveis, que são ruins para eles (...), como demitir muitas pessoas ou cortar coisas que eles gostam", disse Trump, referindo-se aos democratas. 

Os democratas são minoria no Congresso, mas a extensão dos gastos públicos que os republicanos querem aprovar até o final de novembro exige sete votos adicionais no Senado, e esses votos devem vir da oposição.

aue/jz/mar/aa

Tópicos relacionados:

eua financas governo politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay