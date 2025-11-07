Assine
overlay
Início Turismo
UMA PESPECTIVA DIFERENTE

China sem visto: um roteiro para fugir do óbvio e se surpreender

De pandas em Chengdu a Tai Chi na Muralha: uma viagem que desfaz estereótipos e revela a alma de um país milenar e futurista

Publicidade
Carregando...
Nara Ferreira
Nara Ferreira
Repórter
Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.
07/11/2025 15:34 - atualizado em 07/11/2025 16:29

compartilhe

SIGA
x
O chá tem origem na China (mais de 2 mil anos antes de Cristo), mas também se popularizou em outros países que tornaram-se produtores em escala mundial: Bangladesh, Índia, Nepal, Vietnã, Uganda e Quênia, entre outros.
O roteiro também reserva momentos de tranquilidade e contato com a natureza crédito: pexels -pixabay

Com a recente isenção de visto para brasileiros, a China se abre como um destino ainda mais atraente. Para quem busca ir além dos roteiros tradicionais, uma jornada de imersão cultural revela um país sensível, silencioso e muito distante dos estereótipos que costumamos ver.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Essa foi a experiência da viajante-curadora Paola Gulin, que percorreu o país em busca de vivências que mostrassem uma outra face da nação asiática. “A viagem me transformou profundamente. Enxerguei uma China que não aparece nos guias: refinada, cheia de nuances”, conta ela.

O roteiro, desenhado em parceria com a produtora Nomad Roots, quebra paradigmas logo de cara. “Me surpreendi com cidades limpas, organizadas e um povo extremamente hospitaleiro. Tudo que eu achava que sabia sobre a China foi desfeito ali”, relata Paola sobre a impressão geral da viagem. 

Leia Mais

Pontos turísticos

A jornada histórica começa em Xi’an, onde os famosos Guerreiros de Terracota e o ponto de partida da antiga Rota da Seda mergulham o visitante na cultura ancestral chinesa. Para a viajante, o momento foi de profundo “respeito e conexão com o passado”.

Já em Pequim, a história se torna viva e pessoal. A visita à casa de Liu, um morador de um tradicional Hutong que testemunhou a Revolução Cultural, proporcionou uma perspectiva única. “Conversar com ele foi como abrir um livro vivo sobre a China”, descreve Paola.

Até mesmo um dos pontos turísticos mais conhecidos do mundo, a Grande Muralha, ganhou um novo significado. Em vez de uma simples visita, a experiência incluiu uma prática de Tai Chi Chuan em sua extensão. “Os movimentos lentos e precisos ecoam até hoje. Foi uma experiência espiritual”.

O Parque Geológico Nacional Zhangye Danxia, localizado no noroeste da China, é uma das maravilhas naturais mais espetaculares do mundo. Conheça mais sobre este lugar fantástico!- Imagem de eltonjohn1973 por Pixabay
O Parque Geológico Nacional Zhangye Danxia, localizado no noroeste da China, é uma das maravilhas naturais mais espetaculares do mundo. Conheça mais sobre este lugar fantástico! Imagem de eltonjohn1973 por Pixabay
O parque fica localizado perto da cidade de Zhangye, na província de Gansu.-Pieceofmetalwork/Wikimédia Commons
O parque fica localizado perto da cidade de Zhangye, na província de Gansu. Pieceofmetalwork/Wikimédia Commons
O local é mundialmente famoso por suas montanhas coloridas que parecem ter sido desenhadas à mão.-Flickr/Tommy Adey
O local é mundialmente famoso por suas montanhas coloridas que parecem ter sido desenhadas à mão. Flickr/Tommy Adey
As camadas de rochas sedimentares variam entre tons vibrantes de vermelho, laranja, amarelo, verde e azul, resultado da oxidação de minerais como ferro e outros depósitos. -eltonjohn1973/Pixabay
As camadas de rochas sedimentares variam entre tons vibrantes de vermelho, laranja, amarelo, verde e azul, resultado da oxidação de minerais como ferro e outros depósitos. eltonjohn1973/Pixabay
Essa aparência espetacular é resultado de um processo geológico de mais de 24 milhões de anos, como os efeitos da erosão do vento e da água.-00luvicecream/Pixabay
Essa aparência espetacular é resultado de um processo geológico de mais de 24 milhões de anos, como os efeitos da erosão do vento e da água. 00luvicecream/Pixabay
As formações únicas são tão surreais que muitos visitantes comparam o local a uma paisagem alienígena ou a uma tela expressionista.-Terry Wu/Wikimédia Commons
As formações únicas são tão surreais que muitos visitantes comparam o local a uma paisagem alienígena ou a uma tela expressionista. Terry Wu/Wikimédia Commons
O parque cobre uma área de cerca de 510 km² e foi declarado Patrimônio Natural da Humanidade pela UNESCO em 2010 como parte das “Formações Danxia da China”.-billbtbillb/Pixabay
O parque cobre uma área de cerca de 510 km² e foi declarado Patrimônio Natural da Humanidade pela UNESCO em 2010 como parte das “Formações Danxia da China”. billbtbillb/Pixabay
O termo Danxia refere-se a um tipo específico de relevo geológico formado por rochas sedimentares avermelhadas, muito comum em algumas partes da China.-chuxizjh/Pixabay
O termo Danxia refere-se a um tipo específico de relevo geológico formado por rochas sedimentares avermelhadas, muito comum em algumas partes da China. chuxizjh/Pixabay
Mais especificamente, a aparência das montanhas é o produto de depósitos de arenito e outros minerais, comprimidos e elevados pela mesma atividade das placas tectônicas que formaram os Himalaias. -Kang-Rui LENG/Pixabay
Mais especificamente, a aparência das montanhas é o produto de depósitos de arenito e outros minerais, comprimidos e elevados pela mesma atividade das placas tectônicas que formaram os Himalaias. Kang-Rui LENG/Pixabay
A visita ao local é feita por passarelas e plataformas de observação, estrategicamente posicionadas para garantir vistas panorâmicas. -Flickr/Tommy Adey
A visita ao local é feita por passarelas e plataformas de observação, estrategicamente posicionadas para garantir vistas panorâmicas. Flickr/Tommy Adey
Os melhores horários para visitar são ao nascer e pôr do sol, quando as cores ganham ainda mais intensidade.- Flickr/Ivan Lau
Os melhores horários para visitar são ao nascer e pôr do sol, quando as cores ganham ainda mais intensidade. Flickr/Ivan Lau
Além do seu valor estético e turístico, o Parque Zhangyeé de grande importância científica, pois fornece informações sobre o processo de formação da crosta terrestre ao longo de milhões de anos.-Kang-Rui LENG/Pixabay
Além do seu valor estético e turístico, o Parque Zhangyeé de grande importância científica, pois fornece informações sobre o processo de formação da crosta terrestre ao longo de milhões de anos. Kang-Rui LENG/Pixabay
Além de turistas, o local atrai geólogos, fotógrafos e estudiosos da natureza, sendo também um símbolo do potencial turístico da província de Gansu.--Imagem de Kang-Rui LENG por Pixabay
Além de turistas, o local atrai geólogos, fotógrafos e estudiosos da natureza, sendo também um símbolo do potencial turístico da província de Gansu. -Imagem de Kang-Rui LENG por Pixabay
A província de Gansu, onde o parque está situado, é uma região de grande importância histórica e geográfica na China. -Sigismund von Dobschütz/Wikimédia Commons
A província de Gansu, onde o parque está situado, é uma região de grande importância histórica e geográfica na China. Sigismund von Dobschütz/Wikimédia Commons
Localizada ao longo do antigo caminho da Rota da Seda, Gansu foi, por milênios, um elo vital entre regiões do interior da China com a Ásia Central.-Domínio Público
Localizada ao longo do antigo caminho da Rota da Seda, Gansu foi, por milênios, um elo vital entre regiões do interior da China com a Ásia Central. Domínio Público
Sua capital é Lanzhou, uma cidade industrial com mais de 4 milhões de habitantes.-Wikimedia Commons/Pieceofmetalwork
Sua capital é Lanzhou, uma cidade industrial com mais de 4 milhões de habitantes. Wikimedia Commons/Pieceofmetalwork
Outras cidades como Dunhuang abrigam tesouros arqueológicos, como os Templos dos Mil Budas e as Grutas de Mogao, famosas por seus afrescos e esculturas budistas. -Wikimedia Commons/ Zhangzhugang
Outras cidades como Dunhuang abrigam tesouros arqueológicos, como os Templos dos Mil Budas e as Grutas de Mogao, famosas por seus afrescos e esculturas budistas. Wikimedia Commons/ Zhangzhugang
O Forte Jiayuguan, primeira fortaleza de fronteira no extremo oeste da Grande Muralha da dinastia Ming, é outro local histórico impressionante. -Wikimedia Commons/?????
O Forte Jiayuguan, primeira fortaleza de fronteira no extremo oeste da Grande Muralha da dinastia Ming, é outro local histórico impressionante. Wikimedia Commons/?????
A província também é conhecida por sua multiculturalidade, com influências tibetanas, mongóis e muçulmanas, refletidas na culinária e nas tradições locais.- Laika ac/Wikimédia Commons
A província também é conhecida por sua multiculturalidade, com influências tibetanas, mongóis e muçulmanas, refletidas na culinária e nas tradições locais. Laika ac/Wikimédia Commons
Apesar de enfrentar desafios como a aridez e a desertificação, Gansu ainda preserva belezas naturais e históricas que atraem viajantes do mundo todo.- SZhangzhugang /Wikimédia Commons
Apesar de enfrentar desafios como a aridez e a desertificação, Gansu ainda preserva belezas naturais e históricas que atraem viajantes do mundo todo. SZhangzhugang /Wikimédia Commons

Gastronomia e natureza

O roteiro também reserva momentos de tranquilidade e contato com a natureza. Em meio às montanhas de calcário, o hotel Sugar House, um antigo engenho reformado, oferece uma pausa no ritmo acelerado. “Ali o tempo corre em outro ritmo”, afirma.

Yangshuo Sugar House
A Yangshuo Sugar House é uma das atrações recomendadas pelo Guia Michelin
Yangshuo Sugar House/Reprodução

Próximo dali, em Longji Village, o silêncio em meio às plantações de arroz se mostrou tão impactante quanto a vista.

A gastronomia também surpreende em Chengdu. A cidade é o lar do Mi Xun Teahouse, um restaurante vegetariano que conquistou uma estrela no Guia Michelin. “Foi a primeira vez que comi em um vegetariano com estrela Michelin. Verde, estético e delicioso”, lembra. 

Para fechar a viagem, a experiência no santuário de pandas da região vai além da observação. Paola participou de projetos de conservação, ajudando pesquisadores a preparar os alimentos dos animais. “Passei o dia aprendendo sobre os pandas. Excesso de fofura e aprendizado.” 

Panda-gigante - Os pandas são animais extremamente solitários, vivendo isolados na floresta e se aproximando apenas para a reprodução.
O Centro de Pesquisa e Reprodução do Panda Gigante em ChengDu foi criado na década de 80 Tamarocochinop/Wikimedia Commons

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia 

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

china pontos-turisticos roteiro

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay