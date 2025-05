Após fórum com Lula, China isenta brasileiros de visto para até 30 dias

O governo chinês anunciou nesta quinta-feira (15/5) que brasileiros e cidadãos de outros quatro países da América do Sul ficarão isentos da necessidade de visto para viagens de até 30 dias. A medida passa a valer no dia 1º de junho.

A decisão foi mencionada pelo presidente da China, Xi Jinping, durante o Fórum China-Celac, em Pequim, na terça-feira (13/5), mas foi detalhada hoje durante coletiva de imprensa pelo porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Lin Jian.

"Para facilitar as viagens transfronteiriças, a China decidiu incluir mais países em seu programa de isenção de visto, e estender a política para cidadãos com passaportes comuns do Brasil, Argentina, Chile, Peru e Uruguai por um período de testes entre 1º de junho de 2025 e 31 de maio de 2026", disse Lin.

A isenção vale para viagens com duração de até 30 dias, seja para negócios, turismo, visita a familiares ou amigos, intercâmbio ou trânsito. Segundo o site da Embaixada da China em Brasília, o preço para emissão do visto é de R$ 475.

"A China continua comprometida com uma abertura de alto nível e tomará mais medidas para facilitar viagens entre a China e outros países. Nós queremos que mais amigos estrangeiros se beneficiem da isenção e de outras políticas de facilitação dos vistos", acrescentou o porta-voz.

Lula esteve no país asiático nesta semana

A isenção foi mencionada inicialmente por Xi Jinping durante seu discurso a líderes da América Latina e do Caribe na terça, que contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Para facilitar as trocas amigáveis, a China decidiu implementar uma isenção de visto para cinco países Celac como um primeiro passo, e vai expandir a cobertura dessa política em seu devido tempo", reforçou Xi.