5 tipos de visto que brasileiros podem pedir para morar no exterior

O sonho de construir uma vida no exterior está mais acessível para muitos brasileiros em 2026. Diversos países, em busca de talentos e estudantes, oferecem caminhos para a imigração legal, cada um com requisitos específicos. Conhecer as principais categorias de permissão é o primeiro passo para planejar essa mudança.

Seja para trabalhar, estudar ou empreender, existe um visto que pode se encaixar no seu perfil. A seguir, listamos cinco tipos de permissões que brasileiros podem solicitar para morar legalmente em outro país, além de exemplos de nações que facilitam esses processos.

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Visto de Trabalho

Essa é a principal porta de entrada para quem busca uma carreira internacional. Geralmente, está atrelado a uma oferta de emprego formal de uma empresa no país de destino. Países como Canadá, Austrália e Alemanha possuem programas de pontos para trabalhadores qualificados, avaliando critérios como profissão, idade, nível de idioma e experiência. Ter uma profissão em alta demanda na região escolhida aumenta consideravelmente as chances de aprovação. Visto de Estudante

Uma das rotas mais populares, especialmente entre os mais jovens. Além de permitir a realização de cursos de idiomas, graduação ou pós-graduação, essa modalidade muitas vezes autoriza o estudante a trabalhar por um número limitado de horas semanais. Destinos como Irlanda, Canadá e Nova Zelândia são conhecidos por oferecer essa flexibilidade, que ajuda a custear a vida no exterior e a ganhar experiência profissional internacional. Visto de Nômade Digital

Com o crescimento do trabalho remoto, essa categoria se tornou uma tendência. É ideal para quem trabalha para empresas ou clientes de qualquer lugar do mundo, precisando apenas de um computador e conexão à internet. Portugal, Espanha, Estônia e Croácia são alguns dos países europeus que criaram vistos específicos para nômades digitais, exigindo comprovação de renda mensal para garantir que o profissional consiga se manter no país. Visto por Descendência (Cidadania)

Para quem tem direito à dupla cidadania, como a italiana, portuguesa ou espanhola, por exemplo, este é o caminho mais completo. O reconhecimento da cidadania europeia garante o direito de morar e trabalhar não apenas no país de origem da cidadania, mas em todos os membros da União Europeia. O processo pode ser burocrático, mas o benefício é permanente e extensível a familiares diretos. Visto de Investidor ou Empreendedor

Destinado a quem possui capital para investir ou abrir um negócio no exterior. Programas como o "Golden Visa", oferecido por países como Grécia, concedem residência em troca de investimentos significativos, geralmente no setor imobiliário. Portugal mantém um programa de visto de investidor, mas com outras modalidades como fundos de investimento. Outra opção é o visto para empreendedores, que exige a apresentação de um plano de negócios sólido e com potencial para gerar empregos no país de destino. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.