Assine
overlay
Início Trends
Turismo

5 tipos de visto que brasileiros podem pedir para morar no exterior

Sonha em viver fora? De trabalho a estudo, conheça as principais categorias de permissão e os países mais abertos a receber brasileiros atualmente

Publicidade
Carregando...
RF
Raissa Ferri
RF
Raissa Ferri
Repórter
11/05/2026 10:09

compartilhe

SIGA
×
5 tipos de visto que brasileiros podem pedir para morar no exterior
Bandeiras de diversos países representam as oportunidades e caminhos para brasileiros que buscam viver legalmente no exterior. crédito: Pexels/ Lara Jameson

O sonho de construir uma vida no exterior está mais acessível para muitos brasileiros em 2026. Diversos países, em busca de talentos e estudantes, oferecem caminhos para a imigração legal, cada um com requisitos específicos. Conhecer as principais categorias de permissão é o primeiro passo para planejar essa mudança.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Seja para trabalhar, estudar ou empreender, existe um visto que pode se encaixar no seu perfil. A seguir, listamos cinco tipos de permissões que brasileiros podem solicitar para morar legalmente em outro país, além de exemplos de nações que facilitam esses processos.

Leia Mais

  1. Visto de Trabalho
    Essa é a principal porta de entrada para quem busca uma carreira internacional. Geralmente, está atrelado a uma oferta de emprego formal de uma empresa no país de destino. Países como Canadá, Austrália e Alemanha possuem programas de pontos para trabalhadores qualificados, avaliando critérios como profissão, idade, nível de idioma e experiência. Ter uma profissão em alta demanda na região escolhida aumenta consideravelmente as chances de aprovação.

  2. Visto de Estudante
    Uma das rotas mais populares, especialmente entre os mais jovens. Além de permitir a realização de cursos de idiomas, graduação ou pós-graduação, essa modalidade muitas vezes autoriza o estudante a trabalhar por um número limitado de horas semanais. Destinos como Irlanda, Canadá e Nova Zelândia são conhecidos por oferecer essa flexibilidade, que ajuda a custear a vida no exterior e a ganhar experiência profissional internacional.

  3. Visto de Nômade Digital
    Com o crescimento do trabalho remoto, essa categoria se tornou uma tendência. É ideal para quem trabalha para empresas ou clientes de qualquer lugar do mundo, precisando apenas de um computador e conexão à internet. Portugal, Espanha, Estônia e Croácia são alguns dos países europeus que criaram vistos específicos para nômades digitais, exigindo comprovação de renda mensal para garantir que o profissional consiga se manter no país.

  4. Visto por Descendência (Cidadania)
    Para quem tem direito à dupla cidadania, como a italiana, portuguesa ou espanhola, por exemplo, este é o caminho mais completo. O reconhecimento da cidadania europeia garante o direito de morar e trabalhar não apenas no país de origem da cidadania, mas em todos os membros da União Europeia. O processo pode ser burocrático, mas o benefício é permanente e extensível a familiares diretos.

  5. Visto de Investidor ou Empreendedor
    Destinado a quem possui capital para investir ou abrir um negócio no exterior. Programas como o "Golden Visa", oferecido por países como Grécia, concedem residência em troca de investimentos significativos, geralmente no setor imobiliário. Portugal mantém um programa de visto de investidor, mas com outras modalidades como fundos de investimento. Outra opção é o visto para empreendedores, que exige a apresentação de um plano de negócios sólido e com potencial para gerar empregos no país de destino.

    Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay