Visto para os EUA em 2026: o que mudou com o novo governo e como tirar o seu

Com a posse do presidente Donald Trump em janeiro de 2026, a política de imigração dos Estados Unidos passou por mudanças concretas que afetam diretamente os brasileiros. A mais significativa foi a suspensão temporária da emissão de vistos de imigrante (green cards) desde 21 de janeiro de 2026. No entanto, a emissão de vistos de não imigrante, como o de turismo e negócios (B1/B2), continua operando normalmente, embora com critérios mais rigorosos.

Apesar das novas regras, a fila de espera para a entrevista do visto de turista tem se mantido entre 30 e 50 dias nos consulados do Brasil. Mesmo assim, a antecedência é crucial, especialmente com a proximidade de grandes eventos como a Copa do Mundo de 2026. Iniciar o processo com antecedência é a melhor estratégia para evitar imprevistos.

Como tirar o visto americano em 2026?

O processo para solicitar o visto de turista (B1/B2) segue um roteiro bem definido, que exige atenção aos detalhes. Confira o passo a passo atualizado:

Formulário DS-160: o primeiro passo é preencher online o formulário DS-160. Este documento é extenso e deve ser completado em inglês com informações pessoais, profissionais e sobre a viagem planejada. Pagamento da taxa: após o envio do formulário, é preciso pagar a taxa de solicitação de visto (MRV), no valor de US$ 185. Agendamento: com a confirmação do pagamento, o solicitante pode agendar as duas etapas presenciais. A primeira ocorre no Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto (CASV) para coleta de dados biométricos e foto. A segunda é a entrevista no consulado ou embaixada. Entrevista consular: este é o momento decisivo. O solicitante deve levar o passaporte válido e a página de confirmação do DS-160. Outros documentos, como comprovantes de renda e vínculos empregatícios, são essenciais para demonstrar que o viajante não tem intenção de permanecer no país.

Mudanças já implementadas em 2026

O novo governo implementou alterações significativas nas regras de imigração. É fundamental estar ciente delas ao planejar sua viagem ou processo de visto:

Suspensão de vistos de imigrante: desde 21 de janeiro de 2026, a emissão de novos vistos de imigrante para brasileiros está temporariamente suspensa. A medida é administrativa e não afeta vistos de turismo (B1/B2), que continuam sendo processados.

Renovação mais restrita : desde o início de 2025, a regra para renovação sem entrevista ficou mais rígida. Apenas solicitantes cujo visto expirou há menos de 12 meses são elegíveis para a isenção, uma redução drástica do prazo anterior de 48 meses.

Critérios mais rigorosos: de forma geral, observa-se um maior escrutínio no perfil dos solicitantes de todos os tipos de visto, o que pode levar a uma análise mais detalhada e a um aumento na taxa de negação.

