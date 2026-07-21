Namorado de mulher encontrada morta no Camargos se entrega e confessa crime

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

O namorado da mulher de 35 anos encontrada morta no próprio apartamento, no Bairro Camargos, Região Noroeste de Belo Horizonte, se apresentou à Polícia Civil e confessou o crime.

O suspeito se entregou na sede do Departamento de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no Bairro Lagoinha, na Região Noroeste de BH. Ele teria confessado o crime e dito que, depois do assassinato, levou os pertences da vítima.

Mais cedo, a Polícia Civil informou, em nota, que uma equipe da perícia oficial foi acionada até o local e encontrou o corpo da mulher que foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IMLAR), para realização de exames. A PCMG apura os fatos e aguarda a conclusão do laudo pericial.

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(Com informações de Pedro Corsini, da TV Alterosa)