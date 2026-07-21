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INVESTIGAÇÃO

Namorado de mulher encontrada morta no Camargos se entrega e confessa crime

Ele se apresentou, nesta terça-feira (21/07), no Departamento de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Bairro Lagoinha 

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Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
21/07/2026 17:08 - atualizado em 21/07/2026 17:10

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O suspeito foi colocado em uma viatura da Polícia Civil
O suspeito se entregou na sede do Departamento de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa, em Belo Horizonte crédito: Pedro Corsini/TV Alterosa

O namorado da mulher de 35 anos encontrada morta no próprio apartamento, no Bairro Camargos, Região Noroeste de Belo Horizonte, se apresentou à Polícia Civil e confessou o crime.

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O suspeito se entregou na sede do Departamento de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no Bairro Lagoinha, na Região Noroeste de BH. Ele teria confessado o crime e dito que, depois do assassinato, levou os pertences da vítima. 

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Mais cedo, a Polícia Civil informou, em nota, que uma equipe da perícia oficial foi acionada até o local e encontrou o corpo da mulher que foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IMLAR), para realização de exames. A PCMG apura os fatos e aguarda a conclusão do laudo pericial.

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(Com informações de Pedro Corsini, da TV Alterosa)

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