Duas mulheres são mortas a tiros em praça de Betim

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Duas mulheres, de 48 e 49 anos, foram assassinadas a tiros em uma praça no Bairro Parque Betim Industrial, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, neste domingo (5/7). Foram presos dois homens, de 40 e 21 anos, apontados como autores do crime, além de outro suspeito, de 28, e duas mulheres, de 35 e 28, apontados como coautores.

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), os militares foram acionados e informados de que um indivíduo usando roupas pretas e capuz havia atirado contra duas mulheres. Ao chegar no local, as vítimas foram encontradas mortas, rodeadas de familiares e populares.

A filha de uma das vítimas afirmou aos policiais que sabia quem havia cometido o crime e indicou onde ele poderia ser encontrado. Os militares foram até a residência dos pais do suspeito, onde encontraram o irmão do autor, que também é policial militar. Ele confirmou a suspeita de que o irmão estaria envolvido no homicídio e foi com os colegas até um condomínio no Bairro Duque de Caxias.



Ao se aproximar do prédio, a equipe da PMMG viu um homem saindo com uma mochila e algumas sacolas. Ao perceber a presença dos militares, ele tentou mudar de rumo, sem sucesso.

Quando foi questionado sobre o conteúdo da mochila, o homem afirmou que não tinha nada de mais, mas, durante a revista, foi encontrada uma pistola calibre .40 com numeração adulterada e um carregador com munição. Ele confessou que estava levando a arma do amigo, o outro autor do crime, para guardar em seu apartamento.

A PMMG realizou adentramento tático no apartamento, onde foram abordados o principal suspeito e outras três pessoas que auxiliaram os dois autores.

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Na cena do crime, a perícia recolheu quatro projéteis, 21 estojos e uma munição intacta, todos calibre .40. O crime está sendo investigado pela Polícia Civil de Minas Gerais.