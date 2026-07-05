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CRIME

Homem especializado em roubo de colares é preso na Pampulha

Vítima foi surpreendida enquanto fazia uma caminhada na orla da lagoa, mas reagiu e conseguiu segurar o suspeito com a ajuda da irmã

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Izabella Caixeta
Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o
05/07/2026 23:11

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7 passeios ao ar livre e imperdíveis para fazer em Belo Horizonte
A orla da Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte. crédito: Jair Amaral/ EM D.A Press

Um homem, de 30 anos, foi preso na tarde deste domingo (5/7) ao tentar roubar uma corrente de ouro de uma pessoa que caminhava na Avenida Otacílio Negrão de Lima, Bairro Bandeirantes, Região da Pampulha, em Belo Horizonte. Ele já tinha passagem pela polícia e seria um especialista nesse tipo de crime.

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De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), um homem, de 50 anos, estava caminhando pela orla da Lagoa da Pampulha com sua irmã quando foi surpreendido pelo autor puxando a correntinha de seu pescoço. Ao não conseguir na primeira tentativa, o suspeito desferiu um soco no rosto da vítima. 

O homem e sua irmã reagiram e entraram em luta corporal com o suspeito, conseguindo imobilizá-lo na calçada. Uma equipe da PMMG, que realizava patrulhamento preventivo na região, percebeu a situação,  aproximou-se do local e se encarregou do autor. 

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A vítima apresentava um corte no nariz e nas mãos, já sua irmã tinha escoriações nos braços e pernas. Entretanto, recusaram atendimento médico. Já o suspeito foi conduzido à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Santa Terezinha, na Região da Pampulha, mas não foi constatada nenhuma lesão.

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