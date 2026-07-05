Ex-esposa do goleiro Bruno reaparece entubada e em estado grave em BH

Dayanne Rodrigues do Carmo Souza, de 39 anos, ex-esposa do goleiro Bruno Fernandes, deu entrada na madrugada deste domingo (5/7) no Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. Ela estava desaparecida havia três dias, desde a última quinta-feira (2/7).

Segundo informações obtidas pelo Estado de Minas, Dayanne está internada no setor de politraumatizados, entubada e em estado grave.

Desaparecimento

Dayanne desapareceu na manhã de quinta-feira. O atual companheiro registrou um boletim de ocorrência na madrugada de sexta (3/7), em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com o registro policial, ela deixou cartas em tom de despedida e o celular na residência onde morava com o companheiro. No aparelho, ele encontrou conversas relacionadas a dívidas.

Antes de desaparecer, Dayanne deixou os filhos na casa da mãe, por volta das 11h, e não fez mais contato. Ela foi casada com o goleiro Bruno Fernandes, condenado pelo homicídio da modelo Eliza Samúdio em 2010.

Pronunciamento da mãe de Eliza

Nesse sábado (4/7), a mãe de Eliza Samúdio, Sônia Moura, comentou o desaparecimento de Dayanne, por meio das redes sociais.

Na publicação, ela cobrou respostas das autoridades e afirmou esperar que o caso tivesse um desfecho diferente do desaparecimento da filha.

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"Minha filha, há 16 anos, foi dada como desaparecida e até os dias atuais não tenho resposta. A minha filha virou estatística. Será que Dayanne fará parte dessa estatística? Espero que o final seja positivo", escreveu.