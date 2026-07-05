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Ex-esposa do goleiro Bruno reaparece entubada e em estado grave em BH

Dayanne Rodrigues estava desaparecida desde quinta-feira; ela foi internada no Hospital João XXIII e permanece no setor de politraumatizados

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
05/07/2026 11:20

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Dayanne Souza em 2013, no julgamento do goleiro Bruno, no Forum de Contagem, na Grande BH
Após três dias desaparecida, ex de Bruno dá entrada no João XXIII, na capital mineira crédito: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press

Dayanne Rodrigues do Carmo Souza, de 39 anos, ex-esposa do goleiro Bruno Fernandes, deu entrada na madrugada deste domingo (5/7) no Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. Ela estava desaparecida havia três dias, desde a última quinta-feira (2/7).

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Segundo informações obtidas pelo Estado de Minas, Dayanne está internada no setor de politraumatizados, entubada e em estado grave.

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Desaparecimento

Dayanne desapareceu na manhã de quinta-feira. O atual companheiro registrou um boletim de ocorrência na madrugada de sexta (3/7), em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com o registro policial, ela deixou cartas em tom de despedida e o celular na residência onde morava com o companheiro. No aparelho, ele encontrou conversas relacionadas a dívidas.

Antes de desaparecer, Dayanne deixou os filhos na casa da mãe, por volta das 11h, e não fez mais contato. Ela foi casada com o goleiro Bruno Fernandes, condenado pelo homicídio da modelo Eliza Samúdio em 2010.

Pronunciamento da mãe de Eliza

Nesse sábado (4/7), a mãe de Eliza Samúdio, Sônia Moura, comentou o desaparecimento de Dayanne, por meio das redes sociais.

Na publicação, ela cobrou respostas das autoridades e afirmou esperar que o caso tivesse um desfecho diferente do desaparecimento da filha.

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"Minha filha, há 16 anos, foi dada como desaparecida e até os dias atuais não tenho resposta. A minha filha virou estatística. Será que Dayanne fará parte dessa estatística? Espero que o final seja positivo", escreveu.

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