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VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Homem é preso após ex-companheira fugir de sequestro na BR-116

Ao chegar em praça de pedágio, mulher conseguiu escapar do sequestrador e denunciar o crime à PRF

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Izabella Caixeta
Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o
04/07/2026 20:29 - atualizado em 04/07/2026 20:30

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Homem é preso por sequestrar a ex-companheira
Homem é preso por sequestrar a ex-companheira crédito: Divulgação/PRF

Um homem, de 44 anos, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) neste sábado (4/7) em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, pelo sequestro da ex-companheira, de 43. A mulher conseguiu fugir do sequestrador quando estava na praça de pedágio no km 487 da BR-116, no município de Inhapim, na mesma região do estado.

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De acordo com informações da PRF, a vítima relatou que, ao sair do trabalho na manhã de hoje, na cidade de Jaguaraçu, também no Vale do Rio Doce, foi surpreendida pelo ex-companheiro, que portava uma arma de fogo, e que foi obrigada a entrar em uma van. Durante o trajeto de aproximadamente 100 quilômetros, ela foi jogada e pisoteada contra o chão do veículo, ficando com hematomas no rosto e no corpo. 

Ao chegar à praça de pedágio ela conseguiu fugir e denunciar o crime à PRF. O homem chegou a fugir, mas, com a ajuda da vítima, os policiais localizaram e abordaram o veículo do suspeito em Governador Valadares. 

Durante a vistoria na van, os policiais localizaram uma pistola marca Taurus PT 838, com 16 munições calibre .380, dentro da lanterna de sinalização traseira direita. A arma foi utilizada para ameaçar e agredir a mulher durante o sequestro.

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À PRF a mulher também informou que possui medida protetiva de urgência expedida pelo Poder Judiciário em desfavor do autor. O detido, a arma de fogo e as munições foram encaminhados, juntamente com a ocorrência, para a delegacia da Polícia Civil de Governador Valadares.

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