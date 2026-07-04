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VIOLÊNCIA EM FAMÍLIA

MG: pai e filho brigam por causa de computador e vão parar na delegacia

Uma tia do adolescente relatou que ouviu barulhos vindos da residência. Ao se aproximar, encontrou pai e filho discutindo e se agredindo

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QU
Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
04/07/2026 17:39

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A Polícia Militar de Minas Gerais também conseguiu recuperar duas motocicletas
Aos militares, o pai informou que o filho é diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista crédito: Jair Amaral/ EM/ D.A Press

Um pedido para desligar o computador terminou em briga entre pai e filho na noite dessa sexta-feira (3/7), na Rua Tupinambá, no Bairro Caladinho, em Coronel Fabriciano, no Vale do Aço.

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Segundo a Polícia Militar (PMMG), o pai, de 46 anos, disse que pediu ao filho, de 17, que parasse de usar o computador devido ao horário avançado da noite. Como o adolescente se recusou a cumprir a solicitação, ele foi até o equipamento e o desligou.

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Ainda conforme o registro policial, o adolescente empurrou o pai, dando início às agressões.

O jovem apresentou outra versão. Ele afirmou que o pai desligou o computador de forma rude e o empurrou durante a discussão.

Uma tia do adolescente relatou que ouviu barulhos vindos da residência. Ao se aproximar, encontrou pai e filho discutindo e se agredindo.

Aos militares, o pai informou que o filho é diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e Transtorno Opositivo Desafiador (TOD).

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A ocorrência foi registrada como vias de fato. Os dois foram encaminhados à delegacia de plantão de Coronel Fabriciano. O jovem foi acompanhado pela tia.

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