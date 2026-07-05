Jovem é morto com 27 tiros após ser atraído para falso encontro em Minas

Um jovem de 20 anos foi executado com 27 tiros na madrugada deste domingo (5/7), na Rua Braulino Silva, na Vila Caxias, em Além Paraíba, na Zona da Mata. Segundo a Polícia Militar, a vítima havia marcado um encontro com duas mulheres por meio das redes sociais e acabou sendo surpreendida por um grupo de criminosos encapuzados.

De acordo com a ocorrência, a PM foi acionada por um motorista de aplicativo, que compareceu ao quartel acompanhado de um familiar da vítima. Eles relataram que o jovem havia combinado um encontro com duas mulheres na Vila Caxias. Segundo o motorista, todo o contato foi feito pela própria vítima que apenas sabia o nome de uma das mulheres em um perfil no Instagram.

Ao chegarem ao endereço combinado, o jovem, o familiar e o motorista de aplicativo foram surpreendidos por cinco homens encapuzados. Conforme o relato, um dos criminosos saiu de trás do muro de uma residência, enquanto os outros quatro apareceram de um pasto próximo. O grupo cercou o carro e gritou: "Perdeu, perdeu! Desce do carro".

O motorista informou que o criminoso que o abordou usava uma touca do tipo ninja, o que impossibilitou sua identificação. Os assaltantes ordenaram que ele e o passageiro descessem do veículo e se deitassem no chão.

Ainda segundo o relato, em determinado momento um dos autores apontou a arma em direção ao motorista e acionou o gatilho, mas a munição falhou. Aproveitando a distração dos criminosos, ele e o familiar da vítima conseguiram fugir do local em direção ao quartel da Polícia Militar.

Durante a fuga, os dois ouviram diversos disparos de arma de fogo na direção do jovem, que permaneceu no local. Quando os policiais chegaram à cena do crime, encontraram o jovem morto. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) apenas constatou o óbito.

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A perícia da Polícia Civil recolheu 13 cápsulas de munição calibre .40 e três projéteis. Segundo os peritos, o corpo da vítima apresentava 27 perfurações provocadas pelos disparos. Uma adolescente de 16 anos é apontada como suspeita de envolvimento no crime. Até o momento, ninguém foi preso.