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FEMINICÍDIO

Depois de assassinar ex na frente da filha adolescente, homem se mata em MG

Vítima foi morta com dois tiros e filha, de 17 anos, presenciou o crime. Suspeito fugiu e tirou a própria vida; caso ocorreu em São Geraldo, na Zona da Mata

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Fernanda Santiago*
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Fernanda Santiago*
Repórter
10/06/2026 19:22

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Segundo a Polícia Civil, o homem tomava remédios controlados e não aceitava o fim da relação
Segundo a Polícia Civil, o homem tomava remédios controlados e não aceitava o fim da relação crédito: Redes Sociais

Uma mulher, de 47 anos, foi assassinada pelo ex-companheiro, de 56, por ele não aceitar o fim do relacionamento ocorrido há dois anos. A filha do casal, de 17 anos, presenciou o crime. O homem fugiu após o feminicídio e tirou a própria vida em seguida.

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O crime aconteceu no último domingo (7/6), na casa da vítima, que vivia no Centro de São Geraldo, na Zona da Mata mineira. A vítima foi atingida por dois tiros de arma de fogo depois de o suspeito tentar reatar o relacionamento. Segundo informações da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), os dois vinham mantendo contato nos dias anteriores.

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Depois de cometer o crime, o ex-companheiro da vítima fugiu em uma moto e tirou a própria vida.
No mesmo dia, a motocicleta foi encontrada em uma área rural do distrito vizinho, Piedade de Cima, em Visconde do Rio Branco. E, em seguida, localizaram o corpo do homem em uma mata próxima.

De acordo com a polícia, o inquérito encontra-se em fase final de conclusão, aguardando apenas os resultados dos laudos periciais e a finalização de trabalhos complementares.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck

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