BH entra em alerta com umidade em 20% e temperaturas em elevação na semana
Capital mineira enfrenta baixa umidade em nível crítico, enquanto termômetros sobem até 28°C ao longo dos próximos dias. Previsão indica chuvas isoladas
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Belo Horizonte entra em estágio de alerta neste início de agosto com a umidade relativa do ar despencando para críticos 20% no período da tarde deste domingo (2/8). As temperaturas sobem ao longo da semana e pode chover no interior.
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Segundo a Defesa Civil de BH e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o cenário de ar seco e risco à saúde vem acompanhado de aquecimento gradual nas temperaturas, com máximas que atingem os 28°C sob céu aberto ao longo da semana.
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Após um início de semana com variação de nuvens e manhãs frias na casa dos 11°C a 12,5°C, o tempo abre firme na Grande BH a partir de quarta-feira (5/8).
O clima ressecado exige hidratação reforçada aos belo-horizontinos e contrasta com o interior do estado, onde regiões como o Sul, Leste e Nordeste de Minas ainda preveem instabilidades e chuvas isoladas.
Belo Horizonte registrou temperatura mínima de 12,5 °C e tem previsão de máxima alcançando os 26 °C neste domingo (2/8), segundo a Defesa Civil de BH.
As menores temperaturas registradas na capital ocorreram na regional Venda Nova, onde os termômetros chegaram a 12,5 °C, às 6h30. A regional Barreiro apresentou um valor um pouco mais brando, com a mínima de 14,7 °C às 6h50.
O dia deve ser marcado pelo tempo extremamente seco no período da tarde, quando se projeta um cenário de alerta crítico com a expectativa de umidade relativa mínima do ar em torno de apenas 20% - abaixo de 30% já se considera prejudicial à saúde.
De acordo com o Inmet, a semana em Belo Horizonte indica um período de aquecimento nas temperaturas mínimas, estabilidade nas máximas e diminuição progressiva da cobertura de nuvens.
Na segunda-feira (3/8), o dia começa com mínima de 11 °C (com tendência de ligeira elevação) e máxima de 27 °C (estável), variando entre nublado pela manhã, muitas nuvens à tarde e encoberto à noite.
Na terça-feira (4/8), a tendência de elevação se confirma e a mínima sobe para 14 °C, enquanto a máxima permanece em 27 °C sob céu com muitas nuvens e ventos de fracos a moderados. A umidade relativa oscila bastante nesses dois dias, alcançando mínimas de 30% na segunda e caindo para 25% na terça-feira.
A partir de quarta-feira (5/8), o tempo começa a abrir na capital, apresentando poucas nuvens, estabilidade nas temperaturas — com mínima de 13 °C e máxima de 27 °C — e ventos fracos.
Essa tendência de abertura culmina na quinta-feira (608), quando o céu fica totalmente claro e a temperatura máxima atinge 28 °C, com a mínima se mantendo estável em 14 °C.
Ao longo de todo o intervalo analisado, as temperaturas máximas mostram forte tendência de estabilidade, a umidade mínima se consolida em torno dos 25% aos 30% (com picos máximos entre 90% e 95%) e a intensidade dos ventos prevalece fraca.
Vai chover em algum município do interior?
No interior de Minas Gerais o clima mais instável ocorre no Sul, Oeste e Sudoeste (Sul/Sudoeste, Triângulo, Oeste, Campo das Vertentes).
A maior instabilidade ocorre até a segunda-feira (3/8), passando de poucas para muitas nuvens. No meio da semana, a partir de quarta-feira (5/8), o Sul/Sudoeste atinge o pico de nebulosidade e umidade com instabilidades isoladas (muitas nuvens com chuva isolada), voltando a ter tempo mais aberto (poucas nuvens) na quinta-feira (6/8).
No Leste e Nordeste (Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri e Vale do Rio Jequitinhonha), a semana se
inicia com tempo aberto (2/8), aumentando nuvens na segunda-feira (3/8).
Na terça-feira (4/8), se concentram os maiores volumes de instabilidade na faixa Leste, apresentando muitas nuvens com chuva isolada. Na quinta-feira (6/8), se mantêm maior cobertura de nuvens do que o restante do estado.
A faixa Central e Metropolitana (Central Mineira, Metropolitana de BH e Zona da Mata) mantêm padrão firme de domingo a terça-feira (4/8), voltando a ter predomínio de tempo seco/poucas nuvens de quarta-feira (5/8) a quinta-feira (6/8).
As regiões mais secas da semana devem ser Norte e Noroeste de Minas. Mantêm predomínio constante de poucas nuvens, com breves momentos de variação para muitas nuvens entre a segunda-feira (3/8) e quinta-feira (6/8), sem previsão relevante de precipitação.
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Clima da semana em Belo Horizonte
- Domingo (2/8): umidade crítica de 20% com máxima de 26°C
- Segunda-feira (3/8): mínima de 11°C com variação de nebulosidade
- Terça-feira (4/8): elevação da mínima para 14°C e ventos moderados
- Quarta-feira (5/8): tempo aberto com predomínio de poucas nuvens
- Quinta-feira (6/8): céu claro e temperatura máxima atingindo 28°C
Cuidados com a saúde no período seco
- Hidratação constante: ingerir bastante água ao longo do dia
- Ambientes umedecidos: utilizar vaporizadores ou bacias com água nos cômodos
- Prática de exercícios: evitar atividades físicas ao ar livre entre 10h e 17h
- Cuidados com a pele: aplicar hidratantes corporais e protetor solar
- Alimentação leve: dar preferência a frutas e vegetais ricos em água
Fontes: Inmet, Defesa Civil de BH, Defesa Civil Nacional