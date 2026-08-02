BH entra em alerta com umidade em 20% e temperaturas em elevação na semana

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Belo Horizonte entra em estágio de alerta neste início de agosto com a umidade relativa do ar despencando para críticos 20% no período da tarde deste domingo (2/8). As temperaturas sobem ao longo da semana e pode chover no interior.

Segundo a Defesa Civil de BH e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o cenário de ar seco e risco à saúde vem acompanhado de aquecimento gradual nas temperaturas, com máximas que atingem os 28°C sob céu aberto ao longo da semana.

Após um início de semana com variação de nuvens e manhãs frias na casa dos 11°C a 12,5°C, o tempo abre firme na Grande BH a partir de quarta-feira (5/8).

O clima ressecado exige hidratação reforçada aos belo-horizontinos e contrasta com o interior do estado, onde regiões como o Sul, Leste e Nordeste de Minas ainda preveem instabilidades e chuvas isoladas.

Belo Horizonte registrou temperatura mínima de 12,5 °C e tem previsão de máxima alcançando os 26 °C neste domingo (2/8), segundo a Defesa Civil de BH.

As menores temperaturas registradas na capital ocorreram na regional Venda Nova, onde os termômetros chegaram a 12,5 °C, às 6h30. A regional Barreiro apresentou um valor um pouco mais brando, com a mínima de 14,7 °C às 6h50.

O dia deve ser marcado pelo tempo extremamente seco no período da tarde, quando se projeta um cenário de alerta crítico com a expectativa de umidade relativa mínima do ar em torno de apenas 20% - abaixo de 30% já se considera prejudicial à saúde.

De acordo com o Inmet, a semana em Belo Horizonte indica um período de aquecimento nas temperaturas mínimas, estabilidade nas máximas e diminuição progressiva da cobertura de nuvens.

Na segunda-feira (3/8), o dia começa com mínima de 11 °C (com tendência de ligeira elevação) e máxima de 27 °C (estável), variando entre nublado pela manhã, muitas nuvens à tarde e encoberto à noite.

Na terça-feira (4/8), a tendência de elevação se confirma e a mínima sobe para 14 °C, enquanto a máxima permanece em 27 °C sob céu com muitas nuvens e ventos de fracos a moderados. A umidade relativa oscila bastante nesses dois dias, alcançando mínimas de 30% na segunda e caindo para 25% na terça-feira.

A partir de quarta-feira (5/8), o tempo começa a abrir na capital, apresentando poucas nuvens, estabilidade nas temperaturas — com mínima de 13 °C e máxima de 27 °C — e ventos fracos.

Essa tendência de abertura culmina na quinta-feira (608), quando o céu fica totalmente claro e a temperatura máxima atinge 28 °C, com a mínima se mantendo estável em 14 °C.

Ao longo de todo o intervalo analisado, as temperaturas máximas mostram forte tendência de estabilidade, a umidade mínima se consolida em torno dos 25% aos 30% (com picos máximos entre 90% e 95%) e a intensidade dos ventos prevalece fraca.

Vai chover em algum município do interior?

No interior de Minas Gerais o clima mais instável ocorre no Sul, Oeste e Sudoeste (Sul/Sudoeste, Triângulo, Oeste, Campo das Vertentes).



A maior instabilidade ocorre até a segunda-feira (3/8), passando de poucas para muitas nuvens. No meio da semana, a partir de quarta-feira (5/8), o Sul/Sudoeste atinge o pico de nebulosidade e umidade com instabilidades isoladas (muitas nuvens com chuva isolada), voltando a ter tempo mais aberto (poucas nuvens) na quinta-feira (6/8).

No Leste e Nordeste (Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri e Vale do Rio Jequitinhonha), a semana se

inicia com tempo aberto (2/8), aumentando nuvens na segunda-feira (3/8).

Na terça-feira (4/8), se concentram os maiores volumes de instabilidade na faixa Leste, apresentando muitas nuvens com chuva isolada. Na quinta-feira (6/8), se mantêm maior cobertura de nuvens do que o restante do estado.

A faixa Central e Metropolitana (Central Mineira, Metropolitana de BH e Zona da Mata) mantêm padrão firme de domingo a terça-feira (4/8), voltando a ter predomínio de tempo seco/poucas nuvens de quarta-feira (5/8) a quinta-feira (6/8).

As regiões mais secas da semana devem ser Norte e Noroeste de Minas. Mantêm predomínio constante de poucas nuvens, com breves momentos de variação para muitas nuvens entre a segunda-feira (3/8) e quinta-feira (6/8), sem previsão relevante de precipitação.

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Clima da semana em Belo Horizonte

Domingo (2/8): umidade crítica de 20% com máxima de 26°C

umidade crítica de 20% com máxima de 26°C Segunda-feira (3/8): mínima de 11°C com variação de nebulosidade

mínima de 11°C com variação de nebulosidade Terça-feira (4/8): elevação da mínima para 14°C e ventos moderados

elevação da mínima para 14°C e ventos moderados Quarta-feira (5/8): tempo aberto com predomínio de poucas nuvens

tempo aberto com predomínio de poucas nuvens Quinta-feira (6/8): céu claro e temperatura máxima atingindo 28°C



Cuidados com a saúde no período seco

Hidratação constante: ingerir bastante água ao longo do dia

ingerir bastante água ao longo do dia Ambientes umedecidos: utilizar vaporizadores ou bacias com água nos cômodos

utilizar vaporizadores ou bacias com água nos cômodos Prática de exercícios: evitar atividades físicas ao ar livre entre 10h e 17h

evitar atividades físicas ao ar livre entre 10h e 17h Cuidados com a pele: aplicar hidratantes corporais e protetor solar

aplicar hidratantes corporais e protetor solar Alimentação leve: dar preferência a frutas e vegetais ricos em água

Fontes: Inmet, Defesa Civil de BH, Defesa Civil Nacional