PBH abre licitação para reconstruir barragem do Parque Lagoa do Nado

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Quase dois anos depois do rompimento que escoou 60 milhões de litros de água e mudou a paisagem da Região Norte de Belo Horizonte, a Prefeitura de BH (PBH) abriu um edital para a reconstrução da barragem do Parque Municipal Fazenda Lagoa do Nado.

Orçada em R$ 18.312.385, a empreitada será contratada sob o regime integrado – modelo no qual a empresa vencedora elabora os projetos básico e executivo antes de erguer a estrutura.

O edital de licitação foi publicado na edição deste sábado (1º/8) do Diário Oficial do Município (DOM), sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smobi) e da Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap). Do montante reservado, cerca de R$ 3,8 milhões financiarão o detalhamento técnico e R$ 14,6 milhões subsidiarão a obra física.

Conforme o documento, as propostas comerciais serão abertas no dia 29 de outubro, com prazo de execução estipulado em um ano e meio a partir da emissão da Ordem de Serviço. De acordo com o edital e os documentos técnicos que definem o processo licitatório, a nova estrutura de contenção será erguida no modelo de gabião, isto é, gaiolas metálicas preenchidas por pedras que oferecem elevada capacidade de drenagem e estabilidade estrutural.

O projeto prevê ainda uma ponte sobre a travessia, permitindo a conexão direta entre as duas margens para pedestres e veículos operacionais do parque, além da recomposição socioambiental de toda a bacia atingida. A promessa de uma nova infraestrutura é aguardada desde o primeiro semestre de 2025. Inicialmente, a Smobi previa lançar o certame até o segundo semestre do ano passado, mas o cronograma foi remanejado para junho de 2026, resultando na oficialização ocorrida neste sábado.

Para além dos custos de engenharia, a ausência do espelho d'água de 22 mil metros quadrados mudou a rotina cultural e ecológica da comunidade do Vetor Norte. Inaugurado em 1994 a partir de intensa mobilização popular na década de 1980, o espaço atua como polo comunitário.

Atualmente, o parque funciona de forma híbrida. Playgrounds, equipamentos de ginástica e quadras estão acessíveis, mas a área central e as pistas no entorno da bacia permanecem cercadas por tapumes e faixas de isolamento.

Relembre o caso

Na tarde de 13 de novembro de 2024, um temporal atingiu a Região Norte e o volume de chuva colapsou a barragem. A enxurrada esvaziou a lagoa em poucos minutos, arrastando lama e peixes em direção à Avenida Doutor Célio de Castro e interditando temporariamente trechos da Avenida Pedro I. Embora o desastre não tenha deixado vítimas, o dano ecológico foi expressivo.

A princípio, a PBH atribuiu o rompimento exclusivamente ao volume atípico de precipitação. Porém, uma sindicância interna concluída pela própria prefeitura em março de 2025 revelou que o colapso foi causado por falha humana na operação do sistema de extravasamento.

As investigações apontaram que a galeria do vertedouro estava parcialmente obstruída por três pranchas grossas de madeira, conhecidas na engenharia como stop logs. As peças haviam sido removidas anteriormente para permitir o escoamento, mas foram recolocadas de forma inadequada durante intervenções de manutenção. O bloqueio reduziu a vazão do canal em cerca de 64%, gerando sobrecarga hidráulica, o galgamento (transbordamento por cima da crista) e a consequente erosão da estrutura.

Medidas emergenciais sob pressão do MPMG

A demora na apresentação de uma solução definitiva levou o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) a ingressar com Ação Civil Pública em fevereiro de 2026. A 1ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública Municipal acolheu os argumentos do MPMG e concedeu liminar determinando que a PBH adotasse providências emergenciais de segurança em até 30 dias.

O Poder Judiciário ressaltou que alertas técnicos sobre deficiências operacionais na estrutura vinham sendo emitidos desde 2019. Na decisão, o juízo enfatizou que a simples interdição física da bacia não elidia o perigo às comunidades vizinhas diante do risco de novas intempéries e assinalou que a promessa de uma licitação futura não desobrigava a prefeitura de agir no presente. Entre as exigências impostas pela Justiça e cumpridas na fase contingencial, estavam:

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Elaboração e execução de plano emergencial de segurança para a área remanescente;

Instalação de rotas de fuga, pontos de encontro, sinalização e sistema de alerta sonoro;

Implementação de sistema de videomonitoramento 24 horas por dia;

Contratação de equipe técnica multidisciplinar independente para mapear riscos residuais e propor diretrizes de recuperação.

Se os trâmites do processo licitatório correrem sem contestações judiciais ou recursos administrativos depois da abertura em 29 de outubro, a expectativa é que os projetos e canteiros de obra sejam instalados no início de 2027, projetando a entrega final da nova Lagoa do Nado e a reabertura integral do parque para meados de 2028.

