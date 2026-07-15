Lagoa do Nado recebe projeto de observação de aves neste sábado (18/7)
Parque localizado na Pampulha vai sediar a quinta edição do Avistavis deste ano; são 50 vagas ofertadas de forma gratuita
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Admiradores de aves podem marcar este sábado (18/7) na agenda para um encontro com diferentes espécies no Parque Municipal Fazenda Lagoa do Nado, na Pampulha, em Belo Horizonte.
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Trata-se de uma expedição do projeto Avistavis, que visa observar e fotografar aves nas áreas verdes da cidade.
Esta é a quinta edição do projeto neste ano. Os interessados podem se inscrever para 50 vagas, de forma gratuita, por meio de um formulário até as 12h desta sexta-feira (17/7).
A programação deste sábado começa às 6h30, tendo como ponto de concentração o Centro Cultural (Casa Amarela, onde fica a biblioteca do parque), com entrada mais próxima pela Rua Desembargador Lincoln Prates, 240.
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Os organizadores vão aguardar o grupo se reunir a fim de passar as orientações e sair do local às 7h30 para a observação.
As instruções da prefeitura (PBH) para o passeio incluem uso de protetor solar, repelente, boné e calçados fechados. Devido ao tempo frio na capital mineira, também é recomendado levar agasalhos. É sugerido o uso de roupas de cores neutras e tom de voz moderado para não assustar nenhuma das aves.
É permitido o uso de câmeras fotográficas de quaisquer tipos e/ou binóculos.
Confira a lista das espécies que poderão ser encontradas na observação:
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Pica-pau-verde-barrado
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Maria-cavaleira
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Canário-do-mato
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Cuitelão
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Guaracavuçu
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Sabiá-laranjeira
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Beija-flor-tesoura-verde
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Martim-pescador-verde
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Jacupemba
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Beija-flor-de-peito-azul
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Saracura-três-potes
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Garibaldi
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Tapicuru
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Carrapateiro
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Sanhaço-cinzento
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Corruíra
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Cambacica
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Petrim
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Pula-pula
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Choca-da-mata
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Gavião-carijó
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Alma-de-gato
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Gavião-de-cauda-curta
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Bentivizinho-de-penacho-vermelho
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Saíra-amarela
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Ariramba-de-cauda-ruiva
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Tucanuçu
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Choró-boi
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Biguatinga
Outras edições
A edição do projeto em maio, no Parque Ursulina de Andrade Mello, também na Pampulha, registrou um momento histórico. Os participantes presenciaram a primeira aparição documentada da espécie coró-coró em BH.
O pássaro tinha outras ocorrências de aparição na Lagoa da Pampulha, mas nenhuma delas havia sido registrada.
"A descoberta da ave em BH reafirma a importância da preservação e manutenção dos parques municipais de Belo Horizonte para manutenção da biodiversidade. Isso demonstra como ações e projetos de lazer responsável nessas áreas podem contribuir para a ampliação do conhecimento científico, como é o caso do projeto Avistavis”, comenta Gelson Leite, presidente da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica.
A prefeitura também divulgou o calendário das próximas expedições do Avistavis.
Confira as próximas datas da Avistavis:
18/7 – Parque Municipal Fazenda Lagoa do Nado (Pampulha)
8/8 – Parque da Serra do Curral (Centro-Sul)
12/9 – Parque Ecológico Francisco Lins do Rego (Pampulha)
17/10 – Parque Municipal das Mangabeiras Maurício Campos (Centro-Sul)
14/11 – Parque Carlos de Faria Tavares (Barreiro)
5ª edição do Projeto Avistavis em 2026
Data: sábado (18/7)
Local: Parque Municipal Fazenda Lagoa do Nado - Portaria 2 - R. Min. Hermenegildo de Barros, 904 - Itapoã
Programação:
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- 6h30 - Encontro e concentração na entrada do parque
- 7h00 - Boas-vindas e orientações sobre a Passarinhada
- 7h30 - Início da Passarinhada
- 11h00 - Retorno à entrada do Parque
- 12h00 - Encerramento da atividade
*Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata