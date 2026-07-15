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PARA AMANTES DE AVES

Lagoa do Nado recebe projeto de observação de aves neste sábado (18/7)

Parque localizado na Pampulha vai sediar a quinta edição do Avistavis deste ano; são 50 vagas ofertadas de forma gratuita

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Pedro Naves*
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Pedro Naves*
Repórter
15/07/2026 11:53 - atualizado em 15/07/2026 12:00

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Parque da Lagoa do Nado recebe observação de pássaros neste sábado (18/7)
Projeto Avistavis visa observar e fotografar aves nas áreas verdes de Belo Horizonte crédito: Marcos Vieira /EM/DA.

Admiradores de aves podem marcar este sábado (18/7) na agenda para um encontro com diferentes espécies no Parque Municipal Fazenda Lagoa do Nado, na Pampulha, em Belo Horizonte.

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Trata-se de uma expedição do projeto Avistavis, que visa observar e fotografar aves nas áreas verdes da cidade. 

Esta é a quinta edição do projeto neste ano. Os interessados podem se inscrever para 50 vagas, de forma gratuita, por meio de um formulário até as 12h desta sexta-feira (17/7).

A programação deste sábado começa às 6h30, tendo como ponto de concentração o Centro Cultural (Casa Amarela, onde fica a biblioteca do parque), com entrada mais próxima pela Rua Desembargador Lincoln Prates, 240.

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Os organizadores vão aguardar o grupo se reunir a fim de passar as orientações e sair do local às 7h30 para a observação.

As instruções da prefeitura (PBH) para o passeio incluem uso de protetor solar, repelente, boné e calçados fechados. Devido ao tempo frio na capital mineira, também é recomendado levar agasalhos. É sugerido o uso de roupas de cores neutras e tom de voz moderado para não assustar nenhuma das aves.

É permitido o uso de câmeras fotográficas de quaisquer tipos e/ou binóculos.

Confira a lista das espécies que poderão ser encontradas na observação:

  • Pica-pau-verde-barrado

  • Maria-cavaleira

  • Canário-do-mato

  • Cuitelão

  • Guaracavuçu

  • Sabiá-laranjeira

  • Beija-flor-tesoura-verde

  • Martim-pescador-verde

  • Jacupemba

  • Beija-flor-de-peito-azul

  • Saracura-três-potes

  • Garibaldi

  • Tapicuru

  • Carrapateiro

  • Sanhaço-cinzento

  • Corruíra

  • Cambacica

  • Petrim

  • Pula-pula

  • Choca-da-mata

  • Gavião-carijó

  • Alma-de-gato

  • Gavião-de-cauda-curta

  • Bentivizinho-de-penacho-vermelho

  • Saíra-amarela

  • Ariramba-de-cauda-ruiva

  • Tucanuçu

  • Choró-boi

  • Biguatinga

Outras edições

A edição do projeto em maio, no Parque Ursulina de Andrade Mello, também na Pampulha, registrou um momento histórico. Os participantes presenciaram a primeira aparição documentada da espécie coró-coró em BH.

O pássaro tinha outras ocorrências de aparição na Lagoa da Pampulha, mas nenhuma delas havia sido registrada. 

"A descoberta da ave em BH reafirma a importância da preservação e manutenção dos parques municipais de Belo Horizonte para manutenção da biodiversidade. Isso demonstra como ações e projetos de lazer responsável nessas áreas podem contribuir para a ampliação do conhecimento científico, como é o caso do projeto Avistavis”, comenta Gelson Leite, presidente da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica.

A prefeitura também divulgou o calendário das próximas expedições do Avistavis.

Confira as próximas datas da Avistavis:

18/7 – Parque Municipal Fazenda Lagoa do Nado (Pampulha)
8/8 – Parque da Serra do Curral (Centro-Sul)
12/9 – Parque Ecológico Francisco Lins do Rego (Pampulha)
17/10 – Parque Municipal das Mangabeiras Maurício Campos (Centro-Sul)
14/11 – Parque Carlos de Faria Tavares (Barreiro)

5ª edição do Projeto Avistavis em 2026

Data: sábado (18/7)

Local: Parque Municipal Fazenda Lagoa do Nado - Portaria 2 - R. Min. Hermenegildo de Barros, 904 - Itapoã

Programação: 

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  • 6h30 - Encontro e concentração na entrada do parque
  • 7h00 - Boas-vindas e orientações sobre a Passarinhada
  • 7h30 - Início da Passarinhada
  • 11h00 - Retorno à entrada do Parque
  • 12h00 - Encerramento da atividade

*Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata

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