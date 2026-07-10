Grande BH: ave rara é avistada em aeroporto e monitorada por GPS

Uma águia chilena, espécie rara de animal selvagem, foi avistada no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, em 5 de junho. E, desde então, vem sendo monitorada por meio de um GPS - do setor de meio ambiente da BH Airport - acoplado à ave, a fim de monitorá-la e pensar estratégias para a conservação do animal.

A assessoria de imprensa do BH Airport informou que a captura da águia chilena, também conhecida como águia-serrana, foi feita de maneira segura, diante do risco de uma ave de grande porte em uma zona onde poderia haver acidentes com aviões.

"A tecnologia nos permite acompanhar a espécie com mais precisão e orientar decisões que também contribuem para a segurança operacional, reduzindo riscos de interação entre aves e aeronaves", descreve Evandro Amato, analista de meio ambiente do BH Airport.

O animal, de cerca de 3 anos de idade, passou por análise veterinária, que constatou condições saudáveis, com peso adequado e sem lesões.

Após os exames, teve o GPS instalado por uma equipe especializada. De acordo com o BH Airport, o equipamento não interfere no voo ou no comportamento da águia.

Mapa mostra a movimentação da águia desde a instalação do GPS Divulgação: BH Airport

Desde o começo do monitoramento, a águia percorreu diversas cidades mineiras, como Belo Horizonte, Santana do Riacho, Sete Lagoas, Paraopeba, Felixlândia, Corinto, Gouveia e Congonhas do Norte.

"Mesmo não sendo atualmente uma espécie classificada como ameaçada de extinção, a conservação da águia-chilena é fundamental para a manutenção da biodiversidade e do equilíbrio ecológico. A redução populacional dessas aves pode desencadear desequilíbrios ecológicos significativos, afetando populações de presas e a dinâmica dos ecossistemas naturais", ressalta Amato.

A águia-serrana e suas características

A ave, que ocupa o topo da cadeia alimentar, é caracterizada pela coloração com tonalidades preta, branca e cinza, com peito escuro, e pelas asas largas que podem ultrapassar 1,5 m de envergadura. Além disso, apresenta cauda relativamente curta e 70 cm de altura, em média.

Apesar do tamanho, o animal não demonstra comportamento agressivo e evita o contato com os humanos.

A águia pode ser encontrada desde a Cordilheira dos Andes até o Sul da Argentina e em quase todo o território brasileiro, exceto na Região Norte. Em Minas Gerais, é vista em áreas serranas como as das Serras do Curral, da Mantiqueira e do Espinhaço. Alguns espécimes podem viver até os 40 anos de idade.

Em sua dieta, utiliza seu voo poderoso e veloz para caçar pequenos mamíferos, répteis e outras aves, podendo se alimentar até mesmo de pombos domésticos, além de comer carcaças, ocasionalmente.

A águia-chilena ainda têm características que a diferenciam de outras aves. Mesmo após aprender a voar, usam preferencialmente o mesmo ninho durante toda a vida, fazendo reparos eventuais ao longo dos anos. A morada só é abandonada em casos emergenciais, como queimadas ou o desmatamento.

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*Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata