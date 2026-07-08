BH Airport projeta mais de 1,1 milhão de passageiros nas férias de julho

O BH Airport se prepara para um dos meses mais movimentados de sua história recente. Impulsionado pelas férias escolares e pela alta temporada do meio do ano, o terminal mineiro projeta receber 1,14 milhão de passageiros ao longo de julho de 2026.

O fluxo esperado representa um crescimento de 4,1% em comparação a julho de 2024 (1,09 milhão) e um salto de 22,8% frente ao mesmo período de 2023 (932 mil).

Mais do que o aumento no volume de viajantes, o BH Airport celebra o topo do ranking de conectividade doméstica no Brasil.

Com 65 rotas nacionais ativas, o aeroporto de Confins superou grandes gigantes do setor, como:

Viracopos (Campinas): 59 rotas

Guarulhos (São Paulo): 58 rotas

Novidades anunciadas

O aeroporto já anunciou novos destinos para os próximos meses:

Em agosto dará início aos voos para as cidades históricas de São João del-Rei e Tiradentes.

Em novembro, fará o lançamento da rota para Parnaíba (PI), facilitando o acesso ao famoso Delta do Parnaíba e à Rota das Emoções no Nordeste.

"O BH Airport chega a essa alta temporada com uma malha robusta, liderança nacional em conectividade doméstica e opções internacionais que atendem desde o turismo de inverno até viagens de lazer em família", destaca Rodrigo Côrtes, diretor de Operações do BH Airport.

Atenção redobrada à documentação

Com o aumento no fluxo de famílias viajando juntas, a administração do aeroporto reforça a necessidade de planejamento. Confira as regras para o embarque de menores:

Voos Nacionais

Até 11 anos e 11 meses: certidão de nascimento original ou documento de identidade civil com foto (RG ou passaporte), desde que acompanhados por parentes de até terceiro grau (pais, avós, irmãos ou tios maiores de 18 anos) com comprovação de vínculo.

A partir de 12 anos: exige-se documento de identificação civil válido com foto.

Desacompanhados ou com terceiros: É obrigatória a apresentação de autorização de viagem reconhecida em cartório ou emitida eletronicamente (Autorização Eletrônica de Viagem).

Voos Internacionais

Além do passaporte válido, caso a criança viaje com apenas um dos pais, é indispensável apresentar a autorização expressa do cônjuge ausente reconhecida em cartório.

Responsabilidade Social e Diversão no Terminal

Aproveitando o movimento do Julho Azul, o BH Airport engajou-se no apoio à campanha nacional "O tráfico de pessoas é real", em parceria com a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e o Ministério Público do Trabalho. A iniciativa visa conscientizar pais e responsáveis sobre os riscos de abordagens e ofertas suspeitas feitas a crianças e adolescentes no ambiente digital. Denúncias podem ser feitas a qualquer hora pelo Disque 100.

Para aliviar o clima e garantir a diversão dos pequenos antes do embarque, o Espaço Kids Localiza (próximo ao Desembarque 1) contará com uma ação especial com o tema dos Minions & Monstros entre os dias 10 e 15 de julho, com direito a distribuição de balões e brincadeiras customizadas.

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*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima