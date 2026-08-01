Homem em situação de rua morre em BH depois de ser espancado

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um homem em situação de rua, de idade não identificada, morreu depois de ser espancado em frente a uma padaria no Bairro Barro Preto, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na tarde dessa sexta-feira (31/7). O suspeito, de 18 anos, fugiu depois de bater na vítima e não foi localizado até o fechamento da ocorrência.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o pai do suspeito disse que, após ser ameaçado, o filho empurrou o morador de rua, que caiu e bateu a cabeça no chão. No entanto, vídeos de câmeras de segurança flagraram o momento em que o homem dá socos contra a cabeça e nuca da vítima. O caso é investigado pela Polícia Civil (PC) como homicídio.

Conforme o boletim de ocorrência, a PM foi acionada por médicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que constataram a morte no local. Os profissionais da saúde relataram que a causa da morte não aparentava ser natural, mas sim por trauma.

O dono da padaria em frente ao local onde o corpo foi encontrado alegou que estava trabalhando no segundo andar do estabelecimento quando foi surpreendido pelo filho dele, suspeito de cometer o crime, que estava bastante assustado. O jovem confessou ao pai que foi ameaçado de morte pela vítima e que pediu a ela para se retirar, mas o empurrou quando ela se recusou.

De acordo com o relato do pai do suspeito, o homem em situação de rua se desequilibrou, caiu e bateu a cabeça. Ele contou aos policiais que foi até uma clínica médica próxima para pedir socorro e, em seguida, chamou o Samu. O pai do suspeito disse, ainda, que o filho fugiu por estar bastante assustado e por ter pouca idade, mas que não sabia para onde o rapaz poderia ter ido.

Logo após coletar o relato do dono do estabelecimento, a PM viu as imagens de câmera de segurança que contradiz a versão dada pelo comerciante. Segundo a ocorrência policial, nas imagens foi possível ver a vítima se apoiar em um carro, que estava estacionado, e só depois caiu no chão.

Ainda de acordo com a testemunha, a vítima aparecia constantemente na padaria e os ameaçava de morte, além de afirmar que assaltaria a loja, o que foi confirmado por outro funcionário do estabelecimento presente no momento da agressão. O funcionário contou aos policiais que o homem em situação de rua pediu um cigarro a ele, mas o direcionou ao filho do dono, pois não tinha autonomia para dar o item a ele.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Conforme o relato do trabalhador, os dois envolvidos começaram a discutir em determinado momento e a vítima afirmou que iria matar o suspeito, além de dizer que iria defecar em frente ao comércio. O funcionário relatou aos policiais que o suspeito pediu ao homem para sair do local e, diante da recusa, o empurrou para fora do estabelecimento.

