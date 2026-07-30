MG: médico é preso por tentar matar companheira e arrancar pedaço do nariz

Um médico de 31 anos foi preso em flagrante na última terça-feira (28/7), suspeito de tentar matar a companheira, de 29, em Setubinha, no Vale do Mucuri. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi espancada, levada no bagageiro de um Jeep Renegade até uma área de mata na zona rural e conseguiu escapar antes de ser morta.

De acordo com a PM, a ocorrência começou após a corporação receber denúncias de que um Jeep Renegade trafegava em alta velocidade pela área urbana da cidade, seguindo em direção à MG-211, sentido ao distrito de Palmeiras do Vale.

Ao mesmo tempo, policiais foram informados pela unidade de saúde onde o médico havia trabalhado que ele esteve no local tentando retirar medicamentos. Como ele havia sido desligado do quadro de funcionários cerca de 20 dias antes, o acesso foi negado.

Diante das informações, militares iniciaram buscas e localizaram o veículo aproximadamente 15 quilômetros após a saída da cidade. O veículo estava com um pneu estourado e um dos retrovisores quebrado. Durante a abordagem, o médico apresentava sinais de transtorno emocional e relatava problemas no relacionamento com a companheira.

Enquanto os policiais atendiam a ocorrência, moradores da comunidade do Córrego Espírito Santo acionaram a PM informando que uma mulher havia chegado à residência bastante ferida, dizendo que o companheiro havia tentado matá-la.

Segundo o relato da vítima aos militares, ela foi agredida com extrema violência, chegou a desmaiar diversas vezes e sofreu várias lesões no rosto. Ela apresentava o nariz deformado e afirmou que também foi mordida durante as agressões.

Ainda conforme o depoimento, após as agressões, o médico a colocou no bagageiro do veículo e a levou até uma área de mata, a cerca de 20 quilômetros da área urbana de Setubinha.

No local, ele teria dito que iria matá-la. Em um momento de distração do suspeito, quando ele voltou ao veículo para buscar um objeto, a mulher conseguiu fugir. Ela caminhou cerca de três quilômetros até encontrar uma residência, onde pediu socorro. Os moradores acionaram a Polícia Militar.

A vítima contou aos policiais que mantinha um relacionamento com o suspeito havia cerca de três anos e que nunca havia sofrido violência doméstica anteriormente. Segundo ela, os problemas entre o casal começaram no sábado (25/7), poucos dias antes do crime.

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Após reunir as informações, os militares prenderam o médico em flagrante por tentativa de feminicídio. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Teófilo Otoni, também no Vale do Mucuri, onde o flagrante foi ratificado. A Polícia Civil dará continuidade às investigações.