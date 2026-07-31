PM destrói barricada construída por traficantes em Contagem
A estrutura, segundo a corporação, fechava o Beco 2 e bloqueava o acesso à Avenida João Gomes, no Bairro Jardim Laguna
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A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) destruiu uma barricada construída por traficantes para fechar um beco, no Bairro Jardim Laguna, em Contagem, na Grande BH, nessa quinta-feira (30/7).
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De acordo com a PMMG, a Operação Maginot, a cargo do 18º Batalhão, tinha como objetivo destruir uma barricada que fechava o Beco 2 e bloqueava o acesso à Avenida João Gomes.
A estrutura isolava a comunidade, impedia o livre acesso dos moradores e dificultava o patrulhamento ostensivo dos militares, segundo a corporação.
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“A Polícia Militar de Minas Gerais reafirma que não existem territórios inacessíveis para a lei. Por meio da Operação Maginot, as forças de segurança atuam de forma coordenada e estratégica para contornar, neutralizar e remover fisicamente todos os obstáculos impostos pelo crime organizado”, informou a PMMG, em comunicado.
A corporação informou ainda que a ação visa restabelecer a ordem pública, devolver o pleno acesso aos serviços essenciais, garantir a livre circulação, tanto da tropa policial quanto dos moradores, e que nenhuma barreira erguida pelo tráfico subsiste diante da força do Estado.
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