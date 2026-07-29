Grande BH: operação da PM termina com morte de líder do tráfico

A guerra entre o Comando Vermelho e o Terceiro Comando Puro transformou o Bairro Jardim Laguna, em Contagem, na Grande BH, em cenário de confrontos. Em apenas uma semana, 13 pessoas foram baleadas e três morreram. Todas tinham ligação com o tráfico de drogas. Nesta quarta-feira (29/7), Felipe Moreira da Silva, apontado como liderança de uma das facções criminosas, morreu após, segundo a Polícia Militar, reagir à abordagem dos militares durante uma operação. As informações são da TV Alterosa.

Conhecido como Gira Gira, Felipe era o principal alvo das diligências desta quarta-feira e estava escondido em Vespasiano, também na Grande BH, onde morreu após levar um tiro de um dos policiais.

No primeiro semestre de 2026, a Polícia Militar realizou 145 prisões por crimes relacionados ao tráfico de drogas na região do Jardim Laguna. Na ocasião, foram apreendidas mais de 20 mil porções de drogas — como cocaína, maconha e crack — e 70 armas de fogo.

De acordo com a Polícia Militar, a guerra entre as facções começou no ano passado, quando traficantes locais se dividiram entre o Comando Vermelho, o TCP e outras organizações criminosas. Desde então, diversos conflitos pela disputa por pontos de tráfico de drogas foram registrados no Bairro Jardim Laguna. Segundo moradores, a guerra entre as facções tem mudado a rotina da comunidade.

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Criminosos estariam ameaçando moradores, além de impor toque de recolher em algumas ruas do bairro. A Polícia Militar reforçou o patrulhamento e garante que as operações vão continuar para conter a escalada da violência.