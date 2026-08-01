Bombeiros combatem 18 incêndios na Grande BH em 24 horas

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) informou ter combatido e extinguido 18 incêndios em lotes, matas e áreas naturais, das 6h de sexta-feira (31/7) às 6h deste sábado (1/8), no perímetro urbano da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH).

O maior quantitativo ocorreu em Belo Horizonte, onde nove áreas apresentaram queimadas na vegetação de várias proporções e precisaram ser combatidas.

A Regional Pampulha foi onde mais focos de incêndio foram combatidos, somando três, seguida pela Regional Norte (dois focos), Nordeste (dois focos), Centro-Sul e Noroeste, com um incêndio em área natural cada.

Betim e Contagem foram os municípios da Grande BH com mais focos na sequência, com três incêndios cada um, além de Lagoa Santa, Mateus Leme e São Joaquim de Bicas, com um foco cada.

Quantas chamadas representaram pequenos focos?

Além destes focos, o CBMMG recebeu no período mais 35 chamadas de menor prioridade, em locais como os bairros Cidade Verde, em Betim; Paquetá e Serrano, em BH.

"No momento, não há chamadas ativas (ocorrências em andamento) relacionadas a incêndios em vegetações na RMBH", informou a corporação.

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) já registrou 513 focos de incêndios florestais e queimadas no mês de julho deste ano.

No mesmo período do ano passado, esse número chegou a 615 registros de focos, um quantitativo 16,6% superior.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Levando-se em conta todo o ano de 2026 (janeiro a julho), o INPE registrou 1.450 focos de incêndio, contra 1.736 de 2025, número 19,7% maior.



Focos de incêndio combatidos na Região Metropolitana



Belo Horizonte: nove áreas atingidas

nove áreas atingidas Betim: três ocorrências

três ocorrências Contagem: três ocorrências

três ocorrências Lagoa Santa: um foco combatido

um foco combatido Mateus Leme: um foco combatido

um foco combatido São Joaquim de Bicas: um foco combatido

Medidas de prevenção e cuidados com queimadas urbanas

