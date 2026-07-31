Vídeo: incêndio deixa rastros de destruição na vegetação da Serra do Curral
Os focos estão próximos ao mirante da caixa d’água; ventos fortes dificultam o controle das chamas
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Uma área de mata da Serra do Curral, cartão-postal e símbolo de Belo Horizonte, está em chamas nesta sexta-feira (31/7). O incêndio teve início no final da manhã e os bombeiros estão no local.
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De acordo com a corporação, foram enviadas sete viaturas e 21 militares dos bombeiros para essa ocorrência. Os focos estão próximos ao mirante da caixa d’água e os fortes ventos dificultam o controle do incêndio.
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Nas imagens feitas com uso de drone, é possível ver os rastros das chamas nas áreas verdes da Serra do Curral.
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Ainda não foi informado o que poderia ter causado o incêndio.