Vídeo: incêndio deixa rastros de destruição na vegetação da Serra do Curral

Uma área de mata da Serra do Curral, cartão-postal e símbolo de Belo Horizonte, está em chamas nesta sexta-feira (31/7). O incêndio teve início no final da manhã e os bombeiros estão no local.

De acordo com a corporação, foram enviadas sete viaturas e 21 militares dos bombeiros para essa ocorrência. Os focos estão próximos ao mirante da caixa d’água e os fortes ventos dificultam o controle do incêndio.

Nas imagens feitas com uso de drone, é possível ver os rastros das chamas nas áreas verdes da Serra do Curral.

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Ainda não foi informado o que poderia ter causado o incêndio.