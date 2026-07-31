Tempo seco: mais de 300 cidades de Minas estão sob alerta nesta sexta (31)
Aviso do Instituto Nacional de Meteorologia prevê baixa umidade em 304 municípios de todo estado ao longo do dia. Saiba como se proteger
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Na reta final do mês de julho, o clima fica mais seco. Nesta sexta-feira (31/7), 304 cidades de Minas Gerais estão sob alerta de baixa umidade até as 21h, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
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De acordo com o órgão nacional, os níveis de umidade relativa do ar podem ficar entre 20% e 30%, apresentando baixo risco à saúde e de incêndios florestais.
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Para evitar a desidratação, é recomendado beber bastante água, optar por alimentos leves e evitar frituras. Dormir em locais arejados e com umidificadores pode ajudar. Na ausência dos aparelhos, é indicado usar uma bacia com água no quarto.
Quais são os principais riscos à saúde?
- Ressecamento da pele e mucosas
- Irritação nos olhos, boca e nariz
- Sangramentos nasais e lábios rachados
- Agravamento de doenças respiratórias, como asma, bronquite e sinusite
- Maior sensibilidade ao tempo seco, especialmente entre as 10h e as 15h
O que fazer?
- Hidratação: beba bastante líquido, incluindo água, sucos, chás, vitaminas e sopas
- Olhos: use colírios lubrificantes e sprays rápidos para hidratação
- Pele: hidrate com cremes e protetor solar, que ajuda a manter a barreira da pele e protege dos raios solares
- Ambiente: umidifique o espaço com toalha úmida, bacia de água ou umidificador de ar
- Doenças respiratórias: siga a medicação diária indicada pelo médico para evitar crises; procurar atendimento se houver piora
- Sol: evite exposição solar no período mais seco do dia (das 10h às 15h) para reduzir risco de ressecamento e danos à pele
Quais cidades de MG podem ser atingidas?
- Abadia dos Dourados
- Abaeté
- Água Boa
- Água Comprida
- Águas Formosas
- Águas Vermelhas
- Almenara
- Alvorada de Minas
- Angelândia
- Araçaí
- Araçuaí
- Araguari
- Araporã
- Arapuá
- Araújos
- Araxá
- Arcos
- Aricanduva
- Arinos
- Augusto de Lima
- Bambuí
- Bandeira
- Berilo
- Berizal
- Biquinhas
- Bocaiúva
- Bom Despacho
- Bonfinópolis de Minas
- Bonito de Minas
- Botumirim
- Brasilândia de Minas
- Brasília de Minas
- Buenópolis
- Buritis
- Buritizeiro
- Cabeceira Grande
- Cachoeira de Pajeú
- Cachoeira Dourada
- Caetanópolis
- Campina Verde
- Campo Azul
- Campo Florido
- Campos Altos
- Canápolis
- Capelinha
- Capetinga
- Capinópolis
- Capitão Enéas
- Caraí
- Carbonita
- Carmo do Paranaíba
- Carneirinho
- Cascalho Rico
- Cássia
- Catuji
- Catuti
- Cedro do Abaeté
- Centralina
- Chapada do Norte
- Chapada Gaúcha
- Claraval
- Claro dos Poções
- Coluna
- Comendador Gomes
- Comercinho
- Conceição das Alagoas
- Conceição do Mato Dentro
- Conceição do Pará
- Cônego Marinho
- Congonhas do Norte
- Conquista
- Coração de Jesus
- Cordisburgo
- Corinto
- Coromandel
- Coronel Murta
- Córrego Danta
- Couto de Magalhães de Minas
- Cristália
- Cruzeiro da Fortaleza
- Curral de Dentro
- Curvelo
- Datas
- Delfinópolis
- Delta
- Diamantina
- Divisa Alegre
- Divisópolis
- Dom Bosco
- Dores do Indaiá
- Doresópolis
- Douradoquara
- Engenheiro Navarro
- Espinosa
- Estrela do Indaiá
- Estrela do Sul
- Felício dos Santos
- Felisburgo
- Felixlândia
- Formoso
- Francisco Badaró
- Francisco Dumont
- Franciscópolis
- Francisco Sá
- Frei Lagonegro
- Fronteira
- Fronteira dos Vales
- Fruta de Leite
- Frutal
- Gameleiras
- Glaucilândia
- Gouveia
- Grão Mogol
- Grupiara
- Guaraciama
- Guarda-Mor
- Guimarânia
- Gurinhatã
- Ibiá
- Ibiaí
- Ibiracatu
- Ibiraci
- Icaraí de Minas
- Iguatama
- Indaiabira
- Indianópolis
- Inimutaba
- Ipiaçu
- Iraí de Minas
- Itacambira
- Itacarambi
- Itaipé
- Itamarandiba
- Itaobim
- Itapagipe
- Itinga
- Ituiutaba
- Iturama
- Jaíba
- Janaúba
- Januária
- Japaraíba
- Japonvar
- Jenipapo de Minas
- Jequitaí
- Jequitinhonha
- Joaíma
- João Pinheiro
- Joaquim Felício
- José Gonçalves de Minas
- Josenópolis
- José Raydan
- Juramento
- Juvenília
- Ladainha
- Lagamar
- Lagoa da Prata
- Lagoa dos Patos
- Lagoa Formosa
- Lagoa Grande
- Lassance
- Leandro Ferreira
- Leme do Prado
- Limeira do Oeste
- Lontra
- Luislândia
- Luz
- Malacacheta
- Mamonas
- Manga
- Maravilhas
- Martinho Campos
- Mata Verde
- Materlândia
- Matias Cardoso
- Mato Verde
- Matutina
- Medeiros
- Medina
- Minas Novas
- Mirabela
- Miravânia
- Moema
- Monjolos
- Montalvânia
- Monte Alegre de Minas
- Monte Azul
- Monte Carmelo
- Monte Formoso
- Montes Claros
- Montezuma
- Morada Nova de Minas
- Morro da Garça
- Natalândia
- Ninheira
- Nova Ponte
- Nova Porteirinha
- Novo Cruzeiro
- Novo Oriente de Minas
- Novorizonte
- Olhos-d'Água
- Padre Carvalho
- Padre Paraíso
- Paineiras
- Pai Pedro
- Papagaios
- Paracatu
- Paraopeba
- Passos
- Patis
- Patos de Minas
- Patrocínio
- Paulistas
- Pedra Azul
- Pedras de Maria da Cruz
- Pedrinópolis
- Perdizes
- Pintópolis
- Pirajuba
- Pirapora
- Pitangui
- Piumhi
- Planura
- Pompéu
- Ponto Chique
- Ponto dos Volantes
- Porteirinha
- Poté
- Prata
- Pratinha
- Presidente Juscelino
- Presidente Kubitschek
- Presidente Olegário
- Quartel Geral
- Riachinho
- Riacho dos Machados
- Rio Paranaíba
- Rio Pardo de Minas
- Rio Vermelho
- Romaria
- Rubelita
- Sabinópolis
- Sacramento
- Salinas
- Santa Cruz de Salinas
- Santa Fé de Minas
- Santa Juliana
- Santa Maria do Suaçuí
- Santana de Pirapama
- Santa Rosa da Serra
- Santa Vitória
- Santo Antônio do Itambé
- Santo Antônio do Monte
- Santo Antônio do Retiro
- Santo Hipólito
- São Francisco
- São Francisco de Sales
- São Gonçalo do Abaeté
- São Gonçalo do Rio Preto
- São Gotardo
- São João Batista do Glória
- São João da Lagoa
- São João da Ponte
- São João das Missões
- São João do Pacuí
- São João do Paraíso
- São João Evangelista
- São José do Jacuri
- São Pedro do Suaçuí
- São Romão
- São Roque de Minas
- São Sebastião do Maranhão
- São Tomás de Aquino
- Senador Modestino Gonçalves
- Serra Azul de Minas
- Serra da Saudade
- Serra do Salitre
- Serranópolis de Minas
- Serro
- Setubinha
- Taiobeiras
- Tapira
- Tapiraí
- Tiros
- Três Marias
- Tupaciguara
- Turmalina
- Ubaí
- Uberaba
- Uberlândia
- Unaí
- União de Minas
- Uruana de Minas
- Urucuia
- Vargem Bonita
- Vargem Grande do Rio Pardo
- Varjão de Minas
- Várzea da Palma
- Varzelândia
- Vazante
- Verdelândia
- Veredinha
- Veríssimo
- Virgem da Lapa