Incêndio interdita prédio e deixa 16 famílias desalojadas em Varginha
Corpo de Bombeiros determinou fechamento do bloco após vistoria constatar trincas no edifício
compartilheSIGA
Incêndio em um apartamento no bairro São Lucas, em Varginha, no Sul de Minas, deixou 16 famílias desalojadas por causa do risco estrutural causado ao prédio. Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio teria começado em um aquecedor elétrico.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O fogo começou em um apartamento do quarto andar de um dos blocos do condomínio Paiva e Silva no último sábado (18/7). Segundo o Corpo de Bombeiros, no momento em que as equipes de chegaram ao local, o fogo podia ser visto pela janela de um dos quartos, que estava completamente tomado pelas chamas.
Leia Mais
Uma moradora do apartamento atingido chegou a apresentar mal-estar devido à inalação de fumaça, mas foi prontamente atendida pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).
Após o controle do fogo, a equipe realizou uma vistoria nas estruturas do prédio, que constataram trincas, tanto na parte interna, quanto na fachada do edifício. Com o risco em potencial e a ausência da análise da Defesa Civil no momento do ocorrido, foi determinada a interdição temporária do bloco pelo Corpo de Bombeiros.
Na noite de sábado (18/7), os moradores foram orientados a procurar abrigo e foram autorizados a retirar pertences sob supervisão. Durante o último domingo (19/7), os desalojados puderam retornar de forma rápida aos apartamentos para a retirada de mais roupas e documentos que estavam no local.
Na manhã desta segunda-feira (20/7), um engenheiro contratado pelo condomínio e técnicos da Defesa Civil realizam nova avaliação na estrutura do edifício. Até o momento, não há novo prazo para o retorno definitivo das famílias ao local.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos