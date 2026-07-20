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Incêndio interdita prédio e deixa 16 famílias desalojadas em Varginha

Corpo de Bombeiros determinou fechamento do bloco após vistoria constatar trincas no edifício

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AC
Arthur Colpa*
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Arthur Colpa*
Repórter
20/07/2026 09:54

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Quarto ficou tomado pelas chamas, que podiam ser vistas do lado de fora do prédio
Quarto ficou tomado pelas chamas, que podiam ser vistas do lado de fora do prédio crédito: Divulgação/CBMMG

Incêndio em um apartamento no bairro São Lucas, em Varginha, no Sul de Minas, deixou 16 famílias desalojadas por causa do risco estrutural causado ao prédio. Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio teria começado em um aquecedor elétrico. 

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O fogo começou em um apartamento do quarto andar de um dos blocos do condomínio Paiva e Silva no último sábado (18/7). Segundo o Corpo de Bombeiros, no momento em que as equipes de chegaram ao local, o fogo podia ser visto pela janela de um dos quartos, que estava completamente tomado pelas chamas.

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Uma moradora do apartamento atingido chegou a apresentar mal-estar devido à inalação de fumaça, mas foi prontamente atendida pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Após o controle do fogo, a equipe realizou uma vistoria nas estruturas do prédio, que constataram trincas, tanto na parte interna, quanto na fachada do edifício. Com o risco em potencial e a ausência da análise da Defesa Civil no momento do ocorrido, foi determinada a interdição temporária do bloco pelo Corpo de Bombeiros.

Corpo de Bombeiros realizou vistoria após as ações e determinou interdição temporária do bloco
Corpo de Bombeiros realizou vistoria após as ações e determinou interdição temporária do bloco Divulgação/CBMMG

Na noite de sábado (18/7), os moradores foram orientados a procurar abrigo e foram autorizados a retirar pertences sob supervisão. Durante o último domingo (19/7), os desalojados puderam retornar de forma rápida aos apartamentos para a retirada de mais roupas e documentos que estavam no local.

Na manhã desta segunda-feira (20/7), um engenheiro contratado pelo condomínio e técnicos da Defesa Civil realizam nova avaliação na estrutura do edifício. Até o momento, não há novo prazo para o retorno definitivo das famílias ao local.

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*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos

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