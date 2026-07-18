Filha é indiciada por morte da mãe em incêndio em cidade de MG

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de Minas Gerais indiciou uma mulher de 42 anos pela morte da mãe idosa em um incêndio na cidade de Boa Esperança, no sul do estado. O caso, ocorrido em 12 de maio, foi inicialmente tratado como acidental.

Após investigação, os agentes concluíram que o fogo foi resultado de uma ação criminosa. Ele teria sido planejado "pela suspeita para ocultar um fato anterior", informou a corporação em nota ao UOL.

Segundo a polícia, mãe e filha tiveram uma discussão de ordem patrimonial. Logo depois, a idosa teria caído no quarto e batido com a cabeça. "Tomada pelo desespero e na tentativa de encobrir o ocorrido, a suspeita teria então utilizado álcool para incendiar o cômodo", afirmou a polícia.

Acreditava-se, a princípio, que a casa teria pegado fogo por causa de um curto-circuito nas instalações elétricas. Mas a equipe de investigação identificou que a cronologia do caso é incompatível com um acidente ao analisar imagens de câmeras de segurança da região. Nos registros, foi possível verificar que as chamas começaram no cômodo onde a vítima estava. As imagens mostram fumaça "menos de dois minutos após a suspeita deixar o local", disse a PC-MG.

Imagens mostram ainda a mulher aguardando transporte, sem retornar para prestar socorro à mãe, o que reforçou os indícios do envolvimento da suspeita no incêndio.

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Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais informou que o corpo da vítima foi encontrado carbonizado pelo Corpo de Bombeiros. A filha poderá responder pelo crime de homicídio qualificado pelo emprego de fogo e meio cruel.



