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INCÊNDIO

Vídeo: explosão causa incêndio em indústria próxima a rodovia em MG

Possível causa se relaciona a produtos e materiais inflamáveis no local; Até o momento foram registradas 3 pessoas feridas

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CS
Cauê Siwek*
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Cauê Siwek*
Repórter
22/07/2026 16:01

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Incêndio em indústria causado por explosão próximo a Rodovia
Incêndio em indústria causado por explosão próximo a rodovia do Calçado, em Perdigão crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma edificação industrial às margens da Rodovia do Calçado, no município de Perdigão, Região Centro-Oeste de Minas Gerais, no início da tarde desta quarta-feira (22). O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado por volta das 12h18 via central 193 e atua no local.

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Segundo informações preliminares, o fogo teria começado após uma explosão. A rápida propagação das chamas assustou quem passava pela região. A presença de produtos químicos, materiais inflamáveis e combustíveis no interior da fábrica elevou o nível de complexidade da ocorrência.

Até o momento, três pessoas sofreram queimaduras graves e foram socorridas por terceiros antes mesmo da chegada das equipes de resgate e levadas para atendimento hospitalar.

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Ainda não há confirmação sobre o número total de funcionários que trabalhava no local no momento da explosão. O CBMMG continua as buscas para verificar se há outras vítimas presas ou feridas na estrutura.

Para a contenção do incêndio, o Corpo de Bombeiros empenhou inicialmente cinco viaturas para o combate direto ao fogo e resfriamento da área. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), enviou Unidades de Suporte Avançado (USA) e Suporte Básico (USB) para prestar apoio médico imediato.

A Polícia Militar e a Perícia da Polícia Civil também foram acionadas para isolamento do local, controle do tráfego na rodovia e início das investigações sobre as causas da explosão.

A operação segue em andamento. 

*Matéria em atualização.

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*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima

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