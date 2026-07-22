Vídeo: explosão causa incêndio em indústria próxima a rodovia em MG
Possível causa se relaciona a produtos e materiais inflamáveis no local; Até o momento foram registradas 3 pessoas feridas
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Um incêndio de grandes proporções atingiu uma edificação industrial às margens da Rodovia do Calçado, no município de Perdigão, Região Centro-Oeste de Minas Gerais, no início da tarde desta quarta-feira (22). O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado por volta das 12h18 via central 193 e atua no local.
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Segundo informações preliminares, o fogo teria começado após uma explosão. A rápida propagação das chamas assustou quem passava pela região. A presença de produtos químicos, materiais inflamáveis e combustíveis no interior da fábrica elevou o nível de complexidade da ocorrência.
Até o momento, três pessoas sofreram queimaduras graves e foram socorridas por terceiros antes mesmo da chegada das equipes de resgate e levadas para atendimento hospitalar.
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Ainda não há confirmação sobre o número total de funcionários que trabalhava no local no momento da explosão. O CBMMG continua as buscas para verificar se há outras vítimas presas ou feridas na estrutura.
Para a contenção do incêndio, o Corpo de Bombeiros empenhou inicialmente cinco viaturas para o combate direto ao fogo e resfriamento da área. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), enviou Unidades de Suporte Avançado (USA) e Suporte Básico (USB) para prestar apoio médico imediato.
A Polícia Militar e a Perícia da Polícia Civil também foram acionadas para isolamento do local, controle do tráfego na rodovia e início das investigações sobre as causas da explosão.
A operação segue em andamento.
*Matéria em atualização.
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*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima