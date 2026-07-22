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LUTO NO CINEMA

Atriz de Godzilla vs. Kong morre aos 18 anos

Kaylee Hottle sobreu acidente de automóvel e chegou a ser encaminhada ao hospital, em Maryland, nos Estados Unidos, mas não resistiu

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JJ
Joubert Júnior
JJ
Joubert Júnior
Repórter
22/07/2026 15:23

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Atriz de Godzilla vs. Kong morre aos 18 anos em trágico acidente
Kaylee Hottle nasceu numa família de pessoas surdas e iniciou a carreira de atriz aos 9 anos crédito: Tupi

A atriz Kaylee Hottle, conhecida por interpretar a personagem Jia no filme "Godzilla vs. Kong", morreu aos 18 anos. O pai da jovem, Joshua Hottle, confirmou ao site TMZ que ela foi vítima de um acidente de carro na manhã de terça-feira (21/7).

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De acordo com Joshua, o acidente ocorreu em Maryland, nos Estados Unidos. Kaylee morreu a caminho do hospital. Não foram divulgadas informações sobre a dinâmica do acidente.

Nascida em Atlanta, na Geórgia, a atriz vem de uma família de pessoas surdas. Ela iniciou sua carreira aos 9 anos, mas ganhou destaque em "Godzilla vs. Kong".

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No filme, sua personagem se comunica com King Kong por meio da linguagem de sinais e mora na Ilha da Caveira com a Dra. Ilene Andrews, interpretada por Rebecca Hall. A atriz retornou ao papel em 2024, no longa "Godzilla X Kong: O Novo Império".

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