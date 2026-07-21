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Ator João Signorelli, de 'Caminho das Índias' e 'Salve Jorge', morre em SP

Artista mineiro, que atuou em televisão, teatro e cinema, estava internado para tratar de insuficiência renal e sofreu parada cardiorrespiratória

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FO
Folhapres
FO
Folhapres
Repórter
21/07/2026 21:19 - atualizado em 21/07/2026 21:43

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João Signorelli
Ator mineiro João Signorelli esteve presente em várias produções da Globo crédito: Reprodução/Rede social

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O artista João Signorelli, que esteve em novelas como "Caminho das Índias" e "Salve Jorge", morreu nesta terça-feira (21/7) aos 69 anos. A informação foi confirmada por sua assessoria, que disse que o ator foi internado ontem à noite no Hospital Sancta Maggiore, em São Paulo, por causa de uma insuficiência renal, e sofreu uma parada cardiorrespiratória durante a madrugada.

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No início do ano, o ator passou um período internado no Hospital das Clínicas, em São Paulo, época em que passou por uma cirurgia de hérnia inguinal.

Nascido em Cambuquira, no Sul de Minas Gerais, em 22 de dezembro de 1956, o artista atuou no teatro, na televisão e no cinema ao longo da carreira. Nos palcos, participou de montagens de peças como "Um bonde vhamado fesejo" e "As mil e uma noites" e obteve destaque ao interpretar figuras como o pacifista indiano Mahatma Gandhi e o médium brasileiro Chico Xavier.

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Na TV, Signorelli participou de várias obras da Globo escritas por Gloria Perez, como "América", "Amazônia - De Galvez a Chico Mendes", "Caminho das Índias" e "Salve Jorge", e também se destacou ao dar vida a Varetão na novela "A gata comeu".

Ele também atuou em emissoras como a Manchete, na novela "Dona Beija", a Band, com "Serras azuis", e o SBT, com "Chiquititas". Já no cinema, esteve em filmes como "Carandiru", "Garrincha - estrela solitário" e "Bruna Surfistinha".

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Ele deixa sua companheira, a atriz Thaia Perez.

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