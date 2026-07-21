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LUTO

Morre Ricardo Spencer, diretor de séries e de clipes de Pitty e Emicida

Spencer estava na capital paulista para iniciar as gravações de uma série para uma plataforma de streaming. A causa da morte não foi divulgada.

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Junio Silva - Correio Braziliense
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Junio Silva - Correio Braziliense
Repórter
21/07/2026 07:42

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Ricardo Spencer, diretor
Ricardo Spencer, diretor crédito: IMDB

Morreu, nessa segunda-feira (20/7), o diretor, roteirista e cineasta Ricardo Spencer, aos 46 anos. Ele foi encontrado morto em São Paulo, sem sinais de violência. O 2º Distrito Policial investiga o caso como morte suspeita. 

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Spencer ganhou destaque pela direção de videoclipes de artistas nacionais, como Pitty, Rita Lee, Emicida, Liniker e Johnny Hooker. Pelos trabalhos, ele foi premiado na MTV e no Multishow.

O diretor também marcou a dramaturgia, com séries e novelas como Todas as mulheres do mundo, Shippados e Cine Holliúdy. Segunda chamada, da TV Globo, foi premiada como série do ano pela Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA), em 2020, e recebeu indicação ao International Emmy Awards no ano seguinte.

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Spencer estava na capital paulista para iniciar as gravações de uma série para uma plataforma de streaming. O corpo foi localizado em um apartamento alugado no centro de São Paulo. A causa da morte não foi divulgada.

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