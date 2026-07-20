Série e documentário sobre Preta Gil estreiam nesta segunda (20/7)

A Globo e o Globoplay homenageiam Preta Gil (1974-2025) nesta segunda-feira (20/7), no aniversário de um ano de sua morte. A TV aberta vai exibir o filme documental 'Preta – Eu não ando só', dirigido por Sandra Kogut, às 22h25, e o streaming disponibiliza os primeiros episódios da série 'Meu nome é Preta', com direção de Mini Kerti.

Ambas as produções trazem registros inéditos gravados pela artista durante o tratamento contra o câncer colorretal, além de depoimentos de amigos e familiares, entre eles o filho, Francisco Gil. O jovem relembrou os dias que antecederam o diagnóstico da mãe e como ela viveu seus últimos dias.

"Passamos o réveillon de 2022 para 2023, fizemos um show juntos, combinamos de fazer uma viagem, mas a gente via que ela não estava bem. Até que chegou uma hora que ela disse: 'Preciso ir para o hospital'", contou.

O músico também destacou o impacto que a exposição pública do câncer no intestino teve para conscientizar outras pessoas sobre a importância da prevenção. Para ele, o processo de Preta foi "luminoso" ao expor a doença para outras pessoas.

Francisco também falou da relação próxima que manteve com a cantora até os últimos momentos de sua vida.

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"Ela foi essa mãe extremamente afetiva, física, de beijar, de abraçar. A gente dormiu juntos muitas vezes nesses últimos anos, inclusive a última noite dela. Fiquei agarrado com ela dormindo e, de alguma forma, senti", revelou. (Isabela Faggiani)