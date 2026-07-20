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Ousadia criativa

Festival de música contemporânea Plurisons vai surpreender o público de BH

Programação gratuita, que começa nesta segunda (20/7), reúne experimentações e criações que buscam novos caminhos estéticos

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Mariana Peixoto
Mariana Peixoto
Repórter
Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.
20/07/2026 02:00

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Sete músicos do Ensemble Purisons olham para a câmera
Ensemble Plurisons vai abrir e fechar o festival, hoje (20/7) e sábado (25/7), com concertos na Fundação de Educação Artística crédito: Acervo Plurisons


De maneira geral, quando se vai a um concerto, as pessoas sabem o que vão ouvir. “Em um evento de arte contemporânea, uma bienal, a gente não sabe o que vai ver. Nossa proposta é semelhante: descobrir novas propostas através dos sons”. É de forma bastante didática que o compositor e regente Januíbe Tejera define o programa do Festival Plurisons, dedicado à produção de música contemporânea.

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Desta segunda-feira (20/7) a sábado (25/7), diferentes espaços de Belo Horizonte, como a Fundação de Educação Artística (FEA) e o Conservatório UFMG, vão receber o programa da quinta edição do evento.

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Serão 12 concertos, 10 oficinas, seis masterclasses e três conferências, tudo com entrada franca. E é para todo mundo, enfatiza Tejera, diretor artístico do Plurisons.

"A proposta é tentar novos caminhos possíveis para a música. Temos correntes muito diferentes no festival, desde estéticas mais tradicionais, como a Orquestra Sesiminas (quinta-feira, no Sesi Museu de Artes e Ofícios), até músicos que vão experimentar coisas em trabalhos transversais com vídeo”, informa Januíbe Tejera.

É o caso do concerto “Entrevozes”, nesta quarta-feira, na FEA. A cantora lírica Laiana de Oliveira se une ao flautista e compositor Gabriel Rimoldi e ao violonista Rémy Reber para uma apresentação transmídia, que “pensa numa linguagem musical ampliada”.

 

Instrumentistas do grupo francês Hantatsumiroir se apresentam no palco
HANATSUmiroir, formado há 15 anos na França, será atração de terça-feira, no Conservatório UFMG Acervo Hanatsumiroir

Outro destaque do programa é o duo francês HANATSUmiroir, formado há 15 anos pela flautista Ayako Okubo e o percussionista Olivier Maurel. Eles se apresentam amanhã, no Conservatório UFMG.

Quando Tejera comenta que o público não sabe o que vai ouvir, refere-se também ao repertório. Os concertos terão obras inéditas em Belo Horizonte – cerca de 30 peças. “A ideia é oferecer o máximo de novas experiências dentro da linguagem da música de hoje. Será um monte de estreias e também primeiras audições de obras que foram tocadas só fora do Brasil.”

A abertura, nesta noite, também na FEA, será com o Ensemble Plurisons. Tejera rege o grupo formado por Alexandre Zamith (piano), Batista Jr. (clarinete), Danilo Mezzadri (flauta), Elise Pittenger (violoncelo), Fernando Rocha (percussão), Gabriel Araújo (eletrônica) e Mariana Salles (violino).

Conexão BH-Paraíba

Tais musicistas vivem em diferentes estados. A base do grupo é Belo Horizonte, pelo fato de dois integrantes serem da cidade: Fernando Rocha e Elise Pittenger, ambos professores da Escola de Música da UFMG. Mas o festival começou em 2022, em João Pessoa, na Paraíba, onde ocorreram as duas primeiras edições. Desde 2024 a programação é realizada na capital mineira.

O evento e o grupo Plurisons nasceram quase simultaneamente. “Criei o festival e chamei músicos de vários lugares do Brasil. Tocamos juntos e, no final, a gente pensou: por que só o festival? O grupo é formado a partir disso, mas depois passa a ter vida própria”, explica Tejera. Nascido em Salvador, ele hoje se divide entre os Estados Unidos e a França.

Jovens

O festival tem dois vieses: os concertos propriamente ditos, com musicistas convidados, e também uma academia.

Ao longo desta semana, jovens artistas participarão de imersão formativa, a chamada Camerata de Música Contemporânea. Por meio de seleção, os instrumentistas vão tocar ao lado de artistas e professores convidados.


PROGRAME-SE


• NESTA SEGUNDA (20/7)

•19h30: Ensemble Plurisons
Fundação de Educação Artística (Rua Gonçalves Dias, 320, Funcionários)


• TERÇA (21/7)

•19h30: HANATSUmiroir
Conservatório UFMG (Avenida Afonso Pena, 1.534, Centro)


• QUARTA (22/7)

•19h30: “Entrevozes”. Com Laiana de Oliveira, Gabriel Rimoldi, Rémy Reber e convidados
Fundação de Educação Artística


• QUINTA (23/7)

•19h30: Orquestra Sesiminas
Sesi Museu de Artes e Ofícios (Praça da Estação, Centro)

•20h30: Música improvisada
Kasa Invisível (Avenida Bias Fortes, 1.034, Lourdes)


• SEXTA (24/7)

•16h e 17h30: Concertos de eletroacústica
Conservatório UFMG

•19h30: Concerto com convidados
Fundação de Educação Artística


• SÁBADO (25/7)

•10h e 11h: Concertos da Oficina de Improvisação Livre
Conservatório UFMG

•15h: Camerata alunos
•19h30: Encerramento com Ensemble Plurisons
Fundação de Educação Artística

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FESTIVAL PLURISONS

Desta segunda-feira (20/7) a sábado (25/7), em vários espaços de BH. Entrada franca. Informações: ensembleplurisons.com

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