Festival de música contemporânea Plurisons vai surpreender o público de BH

Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.



De maneira geral, quando se vai a um concerto, as pessoas sabem o que vão ouvir. “Em um evento de arte contemporânea, uma bienal, a gente não sabe o que vai ver. Nossa proposta é semelhante: descobrir novas propostas através dos sons”. É de forma bastante didática que o compositor e regente Januíbe Tejera define o programa do Festival Plurisons, dedicado à produção de música contemporânea.



Desta segunda-feira (20/7) a sábado (25/7), diferentes espaços de Belo Horizonte, como a Fundação de Educação Artística (FEA) e o Conservatório UFMG, vão receber o programa da quinta edição do evento.

Serão 12 concertos, 10 oficinas, seis masterclasses e três conferências, tudo com entrada franca. E é para todo mundo, enfatiza Tejera, diretor artístico do Plurisons.

"A proposta é tentar novos caminhos possíveis para a música. Temos correntes muito diferentes no festival, desde estéticas mais tradicionais, como a Orquestra Sesiminas (quinta-feira, no Sesi Museu de Artes e Ofícios), até músicos que vão experimentar coisas em trabalhos transversais com vídeo”, informa Januíbe Tejera.



É o caso do concerto “Entrevozes”, nesta quarta-feira, na FEA. A cantora lírica Laiana de Oliveira se une ao flautista e compositor Gabriel Rimoldi e ao violonista Rémy Reber para uma apresentação transmídia, que “pensa numa linguagem musical ampliada”.



HANATSUmiroir, formado há 15 anos na França, será atração de terça-feira, no Conservatório UFMG Acervo Hanatsumiroir

Outro destaque do programa é o duo francês HANATSUmiroir, formado há 15 anos pela flautista Ayako Okubo e o percussionista Olivier Maurel. Eles se apresentam amanhã, no Conservatório UFMG.



Quando Tejera comenta que o público não sabe o que vai ouvir, refere-se também ao repertório. Os concertos terão obras inéditas em Belo Horizonte – cerca de 30 peças. “A ideia é oferecer o máximo de novas experiências dentro da linguagem da música de hoje. Será um monte de estreias e também primeiras audições de obras que foram tocadas só fora do Brasil.”



A abertura, nesta noite, também na FEA, será com o Ensemble Plurisons. Tejera rege o grupo formado por Alexandre Zamith (piano), Batista Jr. (clarinete), Danilo Mezzadri (flauta), Elise Pittenger (violoncelo), Fernando Rocha (percussão), Gabriel Araújo (eletrônica) e Mariana Salles (violino).



Conexão BH-Paraíba

Tais musicistas vivem em diferentes estados. A base do grupo é Belo Horizonte, pelo fato de dois integrantes serem da cidade: Fernando Rocha e Elise Pittenger, ambos professores da Escola de Música da UFMG. Mas o festival começou em 2022, em João Pessoa, na Paraíba, onde ocorreram as duas primeiras edições. Desde 2024 a programação é realizada na capital mineira.



O evento e o grupo Plurisons nasceram quase simultaneamente. “Criei o festival e chamei músicos de vários lugares do Brasil. Tocamos juntos e, no final, a gente pensou: por que só o festival? O grupo é formado a partir disso, mas depois passa a ter vida própria”, explica Tejera. Nascido em Salvador, ele hoje se divide entre os Estados Unidos e a França.

Jovens

O festival tem dois vieses: os concertos propriamente ditos, com musicistas convidados, e também uma academia.

Ao longo desta semana, jovens artistas participarão de imersão formativa, a chamada Camerata de Música Contemporânea. Por meio de seleção, os instrumentistas vão tocar ao lado de artistas e professores convidados.



PROGRAME-SE



• NESTA SEGUNDA (20/7)

•19h30: Ensemble Plurisons

Fundação de Educação Artística (Rua Gonçalves Dias, 320, Funcionários)



• TERÇA (21/7)

•19h30: HANATSUmiroir

Conservatório UFMG (Avenida Afonso Pena, 1.534, Centro)



• QUARTA (22/7)

•19h30: “Entrevozes”. Com Laiana de Oliveira, Gabriel Rimoldi, Rémy Reber e convidados

Fundação de Educação Artística



• QUINTA (23/7)

•19h30: Orquestra Sesiminas

Sesi Museu de Artes e Ofícios (Praça da Estação, Centro)

•20h30: Música improvisada

Kasa Invisível (Avenida Bias Fortes, 1.034, Lourdes)



• SEXTA (24/7)

•16h e 17h30: Concertos de eletroacústica

Conservatório UFMG

•19h30: Concerto com convidados

Fundação de Educação Artística



• SÁBADO (25/7)

•10h e 11h: Concertos da Oficina de Improvisação Livre

Conservatório UFMG

•15h: Camerata alunos

•19h30: Encerramento com Ensemble Plurisons

Fundação de Educação Artística

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FESTIVAL PLURISONS

Desta segunda-feira (20/7) a sábado (25/7), em vários espaços de BH. Entrada franca. Informações: ensembleplurisons.com